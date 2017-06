El temor a un país desabastit provoca cues als supermercats

La tranquil·litat que regna a Qatar en ple dejú del Ramadà s’ha vist sacsejada inesperadament després de la contundent decisió de l’Aràbia Saudita i de cinc països àrabs més de trencar relacions diplomàtiques i comercials amb l’emirat. Les primeres conseqüències de l’aïllament es van deixar sentir en l’ànim de la ciutadania, que va començar a fer llargues cues als supermercats per la por que el tancament de fronteres deixi els establiments desproveïts de productes bàsics. Qatar és una petita península al golf Pèrsic i té amb l’Aràbia Saudita l’única connexió terrestre, per on entren el 80% de les mercaderies més importants. A més, les mesures anunciades ahir també inclouen la suspensió de la comunicació aèria.

Els mercats financers també se’n van ressentir i la borsa qatariana va patir una forta davallada, del 6%. Contràriament, el preu del petroli i del gas va pujar un 1,3%.

La tensió entre les monarquies àrabs creix des del 23 de maig, quan l’agència oficial de notícies qatariana va publicar unes polèmiques declaracions de l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, en què reconeixia tensions amb l’administració Trump, descrivia l’Iran com un “poder islàmic” i assegurava que les relacions bilaterals amb Israel són bones. Després de l’amenaça saudita de bloquejar el senyal de la cadena Al-Jazeera, el ministre d’Afers Exteriors qatarià va denunciar que va ser hackejat i que les declaracions eren falses, apuntant a una conxorxa.

Les últimes mesures de les monarquies àrabs busquen l’aïllament econòmic de Qatar, que el 2022 preveu acollir el Mundial de futbol. La capital del país, Doha, és, juntament amb Dubai, un dels centres financers i un punt de trànsit de vols intercontinentals, amb un aeroport per on passen prop de 40 milions de viatgers a l’any.