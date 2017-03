Tensió entre Alemanya i Turquia per la prohibició de mítings a favor d'Erdogan

Alemanya i Turquia endeguen la maquinària diplomàtica per tractar de normalitzar les relacions, malmeses per la prohibició de tres mítings a favor de la reforma de la Constitució que promou el president turc, Recip Tayyip Erdogan. Dues delegacions encapçalades pels respectius ministres d'Exteriors es reuniran a Berlín el proper 8 de març i, a banda de la qüestió dels actes polítics suspesos, sobre la taula previsiblement, Alemaya posarà la detenció del corresponsal del diari 'Die Welt', Deniz Yücel, que té la doble nacionalitat i està acusat de fer "propaganda terrorista".

En els últims dies, autoritats locals alemanyes han denegat el permís per a la celebració de mítings que tres ministres turcs preveien fer per buscar el suport de l' 1,5 milions de turcs residents a Alemanya amb dret a vot per al referèndum del proper 8 d'abril.

Un dels actes suspesos s'havia de celebrar a la localitat de Gaggenau, on l'alcalde, l'independent Michael Pfeiffer, ha explicat que la mesura no té una causa política sinó de seguretat, ja que la instal·lació on s'havia de celebrar no reunia les condicions per acollir un acte multitudinari. Pfeiffer ha denunciat una amenaça de bomba contra l'edifici consistorial que ha obligat a desallotjar-lo.

El govern d'Ankara ha acusat les autoritats alemanyes de voler boicotejar el sistema presidencialista i de "treballar pel no". El ministre d'Exteriors, Mevlut Cavusoglu, ha exigit Berlín tractar el seu país com un soci i no com un "de segona classe" i ha afirmat que la condició per continuar treballant plegats és "aprendre a comportar-se".