Un terratrèmol de 5,3 graus sacseja el centre d'Itàlia

Un terratrèmol de 5,3 graus a l'escala Richter ha sacsejat aquestí el centre d'Itàlia, amb l'epicentre localitzat al mateix lloc on un sisme, el 24 d'agost passat, va provocar 298 morts i importants destrosses materials.

🔴 Forte scossa di #terremotocentroitalia in Centro Italia: avvertita anche a Roma https://t.co/lbMw3mCo1d — La Stampa (@LaStampa) January 18, 2017

El nou terratrèmol que ha passat allà on conflueixen les regions de Laci, l'Úmbria, Les Marques i els Abruços, s'ha deixat sentir també a Roma, la capital italiana que és a uns 100 quilòmetres al sud de l'epicentre.

Per ara no hi ha informacions que s'hagin produït danys importants de resultes del nou tremolor que ha passat en una regió avesada a l'activitat sísmica.

El terratrèmol ha passat quan una onada de neu i fred ha afectat la zona aquests últims dies i els equips d'emergència ja treballaven sobre el terreny per resoldre incidències a les carreteres i alguns talls de llum.

"És una situació molt complicada, tenim llocs on hi ha un metre i mig de neu", ha assegurat l'alcalde d'Ascoli Piceno, Guido Castelli, a la televisió Sky TG24.