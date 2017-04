El territori incòmode que anhela Sèrbia

La República Srpska és la regió autònoma sèrbia dins de Bòsnia i Hercegovina. Va ser fundada durant la guerra pel criminal de guerra Radovan Karadzic. Des dels seus inicis ha volgut reivindicar la seva nacionalitat sèrbia i la seva intenció de formar part de la República de Sèrbia, però el cert és que Belgrad mai hi ha tingut cap interès. La República té un programa educatiu propi i una interpretació de la història molt esbiaixada. Una de les característiques de la cultura sèrbia és la religió ortodoxa. Però aquest fet no justifica la mala convivència d’aquesta part de Bòsnia i Hercegovina amb la resta del país. A l’antiga Iugoslàvia religions com l’ortodoxa, la catòlica, la musulmana i la jueva coexistien sense problema. Passada la guerra, segueixen existint zones on aquestes religions conviuen, com és el cas de la ciutat de Sarajevo.

Srebrenica és una petita ciutat a l’est de la República Srpska, on l’exèrcit serbobosnià, comandat per Ratko Mladic, va assassinar més de 8.000 bosnians musulmans en una nit de juliol del 1995. El govern de la República, lluny de disculpar-se pel genocidi i sumar-se als homenatges i enterraments de nous cossos identificats que es fan cada juliol, prepara per a tot just l’endemà de l’efemèride un acte d’homenatge als soldats de l’exèrcit serbobosnià morts durant el conflicte. Cosa que, lògicament, no ajuda a tancar ferides ni a la reconciliació.

La República Srpska té una població d’un milió i mig d’habitants i una renda per càpita inferior a la resta del país. Durant els últims dos anys l’economia de la zona ha patit diversos sotracs. Sobretot la fallida de fins a tres bancs locals, però també que diverses empreses internacionals amb seu en aquell territori s’han traslladat a Sarajevo.

A més, el president de la República Srpska, Milorad Dodik, ha estat relacionat amb diversos escàndols de corrupció i negocis fraudulents. Al gener, la Casa Blanca va anunciar sancions contra ell per obstaculitzar la implantació dels Acords de Dayton i va congelar les seves propietats, negocis i comptes bancaris en territori nord-americà. Dodik ha minimitzat les xifres de la massacre de Srebrenica i ha retut honors al líder serbi Radovan Karadzic, que compleix una condemna de 40 anys per genocidi i crims de guerra imposada pel Tribunal Penal Internacional de l’Haia l’any passat.

Economia i sobirania

Entre la població el discurs annexionista serbi ha calat com a possible sortida a la precarietat econòmica. El setembre del 2016, just un mes abans de les eleccions generals, es va celebrar un referèndum no vinculant en aquest sentit. Amb una participació del 55% el sí va arrasar amb un 98% dels vots. Aquest desig xoca frontalment amb el poc interès de Belgrad per donar-hi suport, segurament per la seva poca viabilitat econòmica, i amb Sarajevo, que esgrimeix uns Acords de Dayton que fan de la zona territori bosnià.

Després de 25 anys, doncs, la situació no ha millorat com s’esperava. És cert que no hi ha la tensió que hi havia el 1992 però encara es manté un gran distanciament entre la República Srpska i la resta de Bòsnia, i de moment no es visualitza cap projecte polític global de país.