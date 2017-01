El terrorista de Bèlgica també serà jutjat a França pels atemptats de París

Mohamed Abrini, presumpte membre de la cèl·lula terrorista que va atemptar a l'aeroport de Brussel·les el passat 22 de març i vinculat presumptament també als atacs de París del 13 de novembre de 2015, ha estat imputat avui a França. El seu advocat al país gal, Emmanuel Pierrat, ha informat en un comunicat que el presumpte terrorista ha comparegut davant d'un dels sis jutges d'instrucció encarregats de la investigació oberta després dels atemptats de París. També ha destacat que s'ha confirmat que el seu client estava a Bèlgica la nit dels atemptats de París i ha criticat que estigui sent perseguit tant a França com a Bèlgica pels mateixos atacs.

El lletrat no ha precisat els càrrecs dels quals s'acusa Abrini, que es troba ingressat en una presó de Nivelles, al sud de Bèlgica, i ha estat lliurat a les autoritats judicials franceses per un període d'un dia.

El passat 23 de juny, les autoritats belgues van acceptar el seu lliurament després que França emetés un ordre d'arrest europea contra ell. El tribunal de cassació belga va declarar que el seu trasllat es duria a terme només amb la condició que fos retornat a Bèlgica per complir la pena.

Vinculació amb els atemptats

El seu ADN es va trobar en l'automòbil que es va utilitzar en els atemptats de París, on van morir 130 persones, i en l'apartament del districte de Brussel·les de Schaerbeek del qual van partir els suïcides que van atemptar al metro i a l'aeroport de Brussel·les, on van assassinar 32 persones. L'"home del barret", sobrenom que va rebre el terrorista en ser captat per les càmeres de l'aeroport de Brussel·les, era al costat dels dos autors de l'atemptat.

El sospitós era buscat pels atacs a la capital francesa després de ser identificat en una gasolinera a l'autopista en direcció a París dos dies abans dels atemptats, en companyia de Salah Abdeslam, un dels seus autors. Després dels atacs, els dos subjectes van fer el camí de tornada, segons va indicar el mateix Abrini.