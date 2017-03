El terrorista de Londres: britànic i amb historial de delictes comuns

“No tenim por”, va començar dient Theresa May en adreçar-se a una Cambra dels Comuns plena a vessar que es va reunir ahir a primera hora del matí com a prova de determinació i fermesa davant l’atemptat de dimecres a la tarda. Però, tot i que suposadament la població civil no té por, encara que assisteix a accions indiscriminades com les de dimecres com a possible carn de canó, és una evidència que tampoc no hi ha resposta efectiva al terrorisme low cost. L’acció que va acabar amb la vida de quatre persones no va ser gens sofisticada i va ser executada per un home sol, el ciutadà britànic Khalid Masood, de 52 anys, nascut a Kent i que en el passat havia sigut condemnat per delictes comuns i tinença il·lícita d’armes, en concret de ganivets. L’última vegada, feia 14 anys.

Abans de ser abatut per tres trets de la policia, Masood va matar un dels oficials de guàrdia al Palau de Westminster, Keith Palmer, de 48 anys; Aysha Frade, de 43 anys, ciutadana britànica d’origen espanyol, i el turista nord-americà Kurt Cochran, de 54 anys, enginyer de so que celebrava al Regne Unit els 25 anys de casat. Masood els va envestir a tots tres al pont de Westminster. Els 250 metres de llargada del viaducte els va recórrer en 20 segons a uns 110 km/h. En l’atac també va quedar ferit de gravetat un home de 75 anys que va morir ahir a la nit.

L’acció l’ha reivindicada l’organització Estat Islàmic. Segons el comunicat, Masood “n’era soldat”, terme que obre un enorme ventall de possibilitats, segons els experts en seguretat. Perquè Scotland Yard encara ha de determinar si en rebia ordres directes, si s’havia radicalitzat a través de la xarxa o, fins i tot, si havia arribat a viatjar a Síria. També falta per aclarir encara què vol dir que hagués sigut identificat amb anterioritat com a “figura perifèrica” en una investigació d’intel·ligència, segons va dir Theresa May en la comunicació als diputats. “Anys enrere, [Masood] havia sigut investigat per l’MI5 en relació a possible extremisme violent. Però no formava part d’investigacions actuals”, va assegurar la premier. D’altra banda, la policia va detenir ahir a la matinada vuit persones. Una a l’est de Londres i set a Birmingham, on Masood hauria llogat el cotxe i on residia ara. La informació que en tregui pot ser clau per completar el trencaclosques. La investigació continua.

Una veu dissonant

Al llarg de tota la jornada, es van repetir les habituals declaracions de condemna des de gairebé tots els espectres polítics de les Illes Britàniques. I també les crides al respecte a la comunitat musulmana, que sempre que hi ha un atemptat d’aquestes característiques es veu a l’ull de l’huracà.

Precisament va posar en el punt de mira la comunitat musulmana Paul Nuttall, el líder del UKIP (el partit xenòfob que hi ha al darrere del Brexit), en assegurar que l’atemptat mostra que “el Regne té un problema d’integració” entre comunitats. Mustafa Field, de l’organització Faiths Forum for London, que impulsa el diàleg entre religions, li contestava a través de la BBC: “Crec que hi ha prou proves que els valors britànics que tots respectem i compartim ens mantenen junts, i que no podem ser menystinguts per veus extremistes [la de Nuttall]. El mes passat van obrir les portes cent noves mesquites i encoratgem la gent a fer actes de solidaritat i col·laboració entre els fidels i els veïns i a participar-hi”. Field, però, admetia que actes com els de Masood “suposen un repte” per a ells.

Des de Trafalgar Square, on va tenir lloc una vetlla, l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, va assegurar: “Quan els londinencs fem front a l’adversitat, sempre ens ajuntem. Defensem els nostres valors i demostrem al món que som la millor ciutat del món”. Paraules literals que també havia dit al matí Theresa May. Les més grandiloqüents, però, van ser les del ministre d’Exteriors, Boris Johnson, que era de viatge oficial a Nova York. “L’atac ha afectat gent d’onze [en són 12] nacions. Un atac a Londres és un atac al món. I el món ha de lluitar unit contra la gent que ha provocat aquest atac. Els nostres valors són superiors i la nostra visió del món és més forta”.

Ahir al vespre, l’accés que duu directament a Carriage Gate, per on va entrar al Parlament Khalid Masood, ja estava obert al trànsit. La determinació dels parlamentaris és que, superada la crisi, el Palau de Westminster continuï sent de lliure accés com fins ara. Els valors de què parlava Johnson hi estan en joc. Tot i la superioritat moral que exhibia, massa cofoi.

Els ferits: set persones en estat crític

Unes quaranta persones de dotze països diferents van quedar ferides. D’entre elles, 29 van ser hospitalitzades. Sis persones continuaven ahir en estat crític. Una és la dona que va caure al Tàmesi quan el cotxe de l’agressor envestia el grup de vianants que caminaven pel pont de Westminster.

La ciutat s’omple de mostres de solidaritat amb la policia

En un tuit, la policia metropolitana de Londres encoratjava els ciutadans a saludar els agents de policia al carrer: “Si avui veieu els nostres homes a Londres digueu-los «hola» sisplau i dediqueu-los un somriure”. Una de les víctimes mortals de l’atac era agent de la policia metropolitana. Tres agents del mateix cos estan hospitalitzats.

Les estacions de metro compartien missatges d’ànim

Els missatges o “pensaments del dia” no són res nou a les pissarres de les entrades del metro de la capital britànica. Ahir anaven acompanyats de les etiquetes #LondonisOpen [Londres està obert] i #Wearenotafraid [No tenim por]. L’objectiu era expressar solidaritat i unitat i enviar també missatges d’afecte.