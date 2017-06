Un terrorista, denunciat en dues ocasions per actituds radicals

L’acció preventiva dels serveis d’intel·ligència britànics es va veure ahir qüestionada altre cop després que Scotland Yard informés a la tarda de la identitat de dos dels tres terroristes abatuts per la policia. La raó és que un d’ells, Khuram Butt, nascut al Pakistan, de 27 anys, casat i pare de dos fills, és el mateix que apareixia en un documental de Channel 4 emès l’any passat sobre el radicalisme jihadista al Regne Unit.

En el programa es veia Butt enarborant la bandera de l’Estat Islàmic mentre pregava al costat d’un imam considerat radical, Anjem Choudary. Ho feien a plena llum del dia a Regent’s Park, un dels més cèntrics de Londres. De fet, les activitats de Butt haurien sigut reportades en dues ocasions a les forces de seguretat. La primera, el 2015, en la línia telefònica de prevenció antiterrorista. La segona, quan una dona va anar a l’estació de policia local a denunciar-lo perquè intentava radicalitzar el seu fill.

Segons veïns de Butt entrevistats per diferents mitjans britànics, la seva posició extremista no era gens desconeguda. Acusava tots els musulmans que no duien barba de “no creients, no s’adreçava a les dones directament” i va ser expulsat d’una mesquita de Barking, on residia, a l’est de Londres, per acusar els fidels de ser “antiislàmics”.

El segon terrorista identificat és Rachid Redouane, de 30 anys, ciutadà d’origen marroquinolibi però amb nacionalitat irlandesa. Estava casat amb una dona escocesa. Redouane també era veí de Barking.

En aquesta àrea de Londres, precisament, s’han centrat les investigacions de la policia. Després de les detencions practicades diumenge, dilluns a la matinada es van fer dos escorcolls més. Ahir a la nit, els dotze detinguts en aquests escorcolls inicials van ser alliberats sense càrrecs.