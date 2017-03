Un tiroteig en un club de Cincinnati deixa almenys un mort i 14 ferits

Almenys una persona ha mort i 14 més han resultat ferides per un tiroteig, les causes del qual estan sent investigades, aquesta matinada en un club nocturn de Cincinnati ( Ohio), segons han informat fonts policials a la cadena local WLWT.

El tiroteig ha tingut lloc al Cameo Night Club, del carrer Kellogg, i al lloc s'han desplaçat diverses unitats de Policia i ambulàncies per atendre als ferits. La Policia de Cincinatti ha confirmat l'incident a través del seu compte oficial de Twitter, sense donar de moment més detalls.