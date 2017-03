Detinguda una conductora que ha intentat atropellar uns agents a Washington

La policia del Capitoli de Washington ha detingut aquest dimecres una dona que ha intentat envestir diversos agents en un automòbil, en un incident que no està relacionat amb el terrorisme. Es desconeix si la conductora tenia la v

Segons la portaveu de la Policia del Capitoli, Eva Malecki, l'incident ha passat quan una dona ha rebut l'ordre d'aturar-se per conduir de manera "erràtica" però ha desobeït i ha intentat continuar el seu camí. Segons Malecki, tot apunta que no hi ha " nexes amb el terrorisme" i que la naturalesa de l'incident és "criminal".

La Policia del Capitoli, que protegeix els limítrofs al Congrés nord-americà, ha fet diversos trets contra aquesta conductora que ha quedat detinguda, tot i que no hi ha hagut ferits. La situació ha quedat controlada amb rapidesa, encara que momentàniament s'han viscut escenes de tensió a l'edifici del Capitoli, mentre s'ha instat tothom abandonar l'exterior de l'edifici, segons fotos publicades per testimonis a Twitter.

L'any 2013, una conductora, que viatjava amb la seva filla petita, es va estavellar contra una barrera de la Casa Blanca i després es va resistir a aturar-se davant les barricades de la Policia del Capitoli, pel que va ser abatuda.