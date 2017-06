Un congressista republicà, ferit en un tiroteig

Un diputat republicà dels Estats Units ha rebut un tret al maluc i un assessor seu ha estat colpejat quan un home armat ha irromput en un camp de pràctica de beisbol a la localitat d'Alexandria, a l'estat de Virgínia, segons informen mitjans locals. Es tracta d' Steve Scalise, de 51 anys i representant per Luisiana, que ha estat atès al mateix recinte. El pistoler, que duia un rifle, hauria mort en el mateix lloc dels fets.

BREAKING NEWS: House Majority Whip Steve Scalise, aides shot at baseball practice in Virginia, Fox News confirms. https://t.co/IWK3lMJ8r5 pic.twitter.com/IITisO3LzF — Fox News (@FoxNews) 14 de juny de 2017

La cadena CBS ha informat que l'autor del tiroteig hauria disparat 50 bales i hauria ferit quatre persones en total.

Congressman among four people shot at baseball field in Alexandria, Va.; more than 50 shots fired, according to Rep. Mo Brooks pic.twitter.com/NmHPEZMmCp — CBSDFW (@CBSDFW) 14 de juny de 2017

En unes imatges en directe, la cadena ha ofert com el congressista ha estat traslladat a l'hospital en ambulància.

El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha explicat que tant el president Donald Trump com el vicepresident Mike Pence han estat informats de l'incident del seu col·lega.