Uns 250 migrants morts en un doble naufragi al Mediterrani

El cementiri cada cop més gran en què s'ha convertit el mar Mediterrani s'ha cobrat la vida de noves víctimes amb nous naufragis de dues embarcacions en què podrien anar més de 250 persones que intentaven arribar a Europa des de Líbia. L' organització catalana Proactiva Open Arms ha donat la veu d'alerta i, de moment, tan sols ha recuperat els cossos de cinc persones.

L'entitat va localitzar dues barques buides i mig enfonsades a unes 14 milles de la costa líbia [uns 25 quilòmetres]. Al seu voltant tan sols hi havia els cadàvers de cinc homes joves ofegats però es creu que a mesura que passin les hores els corrents marítims faran aflorar alguns cadàvers més. Es desconeix el número de víctimes però cadascuna d'aquestes embarcacions acostuma a transportar al voltant de 120 persones, superant la seva màxima capacitat amb escreix.

Hoy 2 naufragios sin supervivientes.A bordo 5 cadáveres rescatados del agua y los que habrá en el fondo. Estupor. Vía @giacomo_zando pic.twitter.com/pT65XncWLf — PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 23 de març de 2017

"Hi ha notícies que no voldríem haver de donar. Hi ha dies en què toca enfrontar-nos a la mort, no a la vida. Avui és un d'ells", ha escrit Proactiva en el seu compte de Facebook, des d'on ha denunciat un nou "cop de puny de realitat" que consideren "invisible" als ulls dels governs europeus.

El nombre d'immigrants que intenten arribar a Europa des de Líbia a través d'Itàlia ha augmentat dràsticament aquest any, arran del tancament de la ruta per Grècia, després de l' acord signat entre la Unió Europea i Turquia per frenar la sortida d'embarcacions des de les seves costes.

Rescat d'una víctima del doble naufragi davant de Líbia. / YANNIS BEHRAKIS / REUTERS

La restricció ha reactivat la ruta del Mediterrani central, més llarga i per tant més perillosa per als que intenten la fugida de la guerra o els conflictes des del nord de l'Àfrica. La guàrdia costanera italiana assegura que en els últims dies ha hagut de coordinar unes 40 operacions de rescat d'embarcacions a la deriva i a punt d'enfonsar-se.

Segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), en els què portem d'any més de 20.000 immigrants han arribat a Itàlia i s'estima que uns 559 persones que han mort ofegats en l'intent, gairebé el doble que en els tres primers mesos del 2016. "Encara hem de completar de març, i ja estem competint a un ritme d'arribades que ha superat tot el que hem vist abans a la Mediterrània", s'ha lamentat Joel Millman, portaveu de l'entitat.

L'any passat, gairebé 3.000 persones van morir ofegades al Mediterrani, segons estimacions oficials.