Un triangle amorós acaba amb l'assassinat de l'ambaixador grec al Brasil

La policia del Brasil ha detingut un policia militar i la dona de de l'ambaixador grec al Brasil, Kyriakos Amiridis, que va ser trobat mort dijous dins d'un vehicle calcinat prop de Rio de Janeiro. El responsable de la unitat d'homicidis ha explicat que es tracta d'un crim passional perquè la dona i el policia mantenien una relació sentimental.

"Tots dos van planejar l'organització del crim", ha dit el responsable. Hi ha un tercer sospitós, el cosí del policia detingut, que també ha estat posat en presó preventiva. Segons les investigacions, el policia Sérgio Gomes Moreira va ser l'autor material del crim, que va comptar amb l'ajuda del seu cosí per desfer-se del cos. Aquest tercer sospitós va confessar en una declaració a la policia que l'esposa del diplomàtic, la brasilera Françoise Amiridis, el va contractar i li va oferir personalment 80.000 reals (uns 23.000 euros) per matar el seu marit.

Va ser la pròpia dona, acompanyada del seu advocat, qui dijous va denunciar la desaparició del diplomàtic de 59 anys, que passava a Rio uns dies de vacances.

Les càmeres de seguretat de la zona i les contradiccions en les successives declaracions de Françoise van ajudar a les autoritats a descartar la hipòtesi del segrest i començar a treballar amb la de l'assassinat-.

Kyriakos Amiridis va ser cònsol de Grècia a Rio de Janeiro entre 2001 i 2004 i va ser designat ambaixador a Brasília a principis de 2016. El diplomàtic era advocat, format a la Universitat d'Aristòtil de Tessalònica i acostumava a passar algunes temporades a Rio de Janeiro, on la seva família hi té una residència. Abans havia estat destinat a Líbia entre 2012 i 2016.