Alemanya tanca la porta als referèndums independentistes

El Tribunal Constitucional alemany rebutja la possibilitat que un estat federat convoqui un referèndum independentista en recordar que el poder constituent resideix en el poble alemany. En aquest sentit, els magistrats afirmen que no hi ha espai a la carta magna per a les "aspiracions secessionistes" d'una regió.

Amb aquest raonament l'alt tribunal no admet a tràmit la demanda d'un particular que no va aconseguir autorització per convocar una consulta d'independència a l'estat de Baviera perquè, en tot cas, el referèndum s'havia de celebrar a tot Alemanya.

La sentència consta tan sols d'un paràgraf: "A la República Federal d'Alemanya, com a estat nacional, el poder constituent resideix en el poble alemany, els estats federats no són amos de la Constitució. No hi ha espai per a aspiracions secessionistes d'un estat federat en el marc de la Constitució. Violen l'ordre constitucional".

Segons recorda el diari 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', l'expressió "amos de la Constitució" va ser utilitzada per la Cort Constitucional de Baviera ja el 1991 davant les aspiracions del Partit de Baviera, una formació minoritària que va obtenir el 2% dels vots en les últimes eleccions regionals i que no compta amb representació parlamentària.

Aquest partit reclamava que es reconegui l'autonomia de Baviera com a estat en considerar que, després de la reunificació d'Alemanya, la Constitució aprovada el 1949 havia complert la seva funció com a llei fonamental "provisional".

La Cort bavaresa va recordar llavors que Baviera no era un estat independent el 1949, per la qual cosa si no s'havia adherit a la República Federal i tampoc podia abandonar-la. En un comunicat, el Partit de Baviera admet que la resolució del TC no l'ha sorprès, però considera "aterridora" la "pobresa" de la seva argumentació utilitzada pels magistrats.

Aquesta formació assumeix que el dret a la independència de Baviera mai serà efectiu sota la Constitució alemanya, sinó en paral·lel, i rebutja que el TC hagi de ser en aquest cas la instància decisiva legal.