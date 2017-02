Un tribunal nega el recurs de Trump per restablir el veto migratori

El govern de Donald Trump va tornar a topar ahir amb la justícia nord-americana. Un tribunal d’apel·lacions va rebutjar el seu recurs per restablir l’ordre executiva que prohibeix, de manera temporal, l’entrada als Estats Units d’immigrants de set països de majoria musulmana i de refugiats d’arreu del món.

La sentència va arribar l’endemà que l’equip del president nord-americà apel·lés la decisió d’un jutge federal de Seattle de divendres passat de congelar l’aplicació del veto migratori imposat per la Casa Blanca. Trump, per la seva banda, havia criticat durament el magistrat a través de Twitter. “L’opinió d’aquest suposat jutge -va escriure-és ridícula i serà anul·lada”. I en un altre missatge ahir va dir: “No puc creure que un jutge pugui posar el nostre país en perill d’aquesta manera. Si passa alguna cosa, culpeu-lo a ell”.

La batalla judicial contra el polèmic decret de Trump la van iniciar dos estats de Washington i Minnesota, que van argumentar davant la justícia que el decret era anticonstitucional perquè discriminava una religió, la musulmana. El jutge federal James Robart nomenat durant la presidència del republicà George W. Bush, no es va posicionar sobre la legalitat del veto migratori sinó que va considerar que calia suspendre’l fins que aquesta qüestió estigui resolta.

El govern pot apel·lar al Suprem

La sentència del tribunal d’apel·lació del districte novè de San Francisco manté la suspensió del decret ordenada per Robart, però no és ferma, ja que els seus jutges han demanat més documents a les dues parts. De moment, no van acceptar el recurs del departament de Justícia dels EUA en el qual s’al·legava que la decisió del jutge de Seattle suposa un dany per a la població nord-americana i “qüestiona el judici del president sobre seguretat nacional” sense una anàlisi legal.

Els experts legals creuen que la batalla judicial podria acaba al Tribunal Suprem, la màxima instància judicial del país. Això no afavoriria el govern de Trump, ja que aquest tribunal actualment està dividit entre quatre jutges conservadors i quatre de progressistes. El Senat, controlat pels republicans, va bloquejar fa gairebé un any el jutge nomenat per Obama per ocupar la vacant del magistrat Antonin Scalia. Ara els republicans iniciaran el procés per aprovar el candidat de perfil conservador que Trump va anunciar la setmana passada.

L’inquilí de la Casa Blanca va tornar a pressionar la justícia amb un tuit. En el seu missatge va advertir que “molta gent molt dolenta i perillosa podria entrar” als Estats Units a causa de la “terrible” decisió judicial, i es va preguntar “on anirà a parar el país quan un jutge pot aturar un veto migratori”. El polèmic decret, segons el departament d’Estat dels EUA, va afectar un mínim de 60.000 persones que ja tenien visats legals aprovats. I el cap de setmana passat va causar grans manifestacions als grans aeroports del país, i protestes de diversos líders mundials.

Trump defensa Putin: “Hi ha molts assassins. Creus que el nostre país és innocent?”

El president dels Estats Units, Donald Trump va tornar a afirmar ahir que respecta el seu homòleg rus, Vladímir Putin, i va semblar que el defensa fins i tot si són certes les acusacions contra ell d’haver assassinat periodistes i dissidents. Per a Trump, “és millor portar-se bé” amb Rússia per obtenir la seva ajuda per derrotar el grup jihadista Estat Islàmic.

En una entrevista a la televisió Fox News, emesa abans del partit de la Super Bowl, el programa més vist de l’any als EUA, el periodista Bill O’Reilly li va preguntar per què respectava Putin, un líder que “és un assassí”. Trump li va contestar: “Hi ha molts assassins. Nosaltres en tenim uns quants. Què et penses? ¿Que el nostre país és tan innocent?”

Alguns membres del Partit Republicà, com el líder del Senat, Mitch McConnell, van censurar el que va semblar una equiparació de les accions de Putin amb les del govern dels Estats Units, tot i que no van explicar en quin sentit.