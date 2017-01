Grècia no extradirà els 8 soldats turcs vinculats al cop d'estat de juliol

El Tribunal Suprem de Grècia s’ha pronunciat en contra de l’extradició dels vuit militars que van fugir de Turquia pel cop d’estat perpetrat el mes de juliol contra el president Tayyip Erdogan. Segons els mateixos soldats, no van tenir cap relació amb l’escalada contra el govern, tot i que Turquia diu el contrari.

Els vuit homes, d’ alt rang militar, van arribar al nord del país en helicòpter el mateix dia del fallit cop d’estat, dia 16 de juliol, el que fa pensar a Ankara que van fugir per haver participat en l’intent de derrocar al president turc. Els soldats han justificat la demanda d’asil al·legant que temen per les seves vides, una por justificada per la pugna d’Erdogan contra la cúpula militar.

Per la seva part, el Tribunal Suprem grec ha negat a Turquia la seva extradició per “la possibilitat que se’ls vulneri els seus drets pel grau d’acusació que recau sobre ells”. El tribunal també va dictaminar que els soldats, que s’han mantingut en custòdia preventiva a l’espera de les decisions finals sobre les seves sol·licituds d’asil, han de ser alliberats. La instància posa de manifest les tensions entre dos països, membres de l’ OTAN, que diplomàticament no passen pels seus millors moments: les tensions sobre el Mar Egeu i la reunificació de l’illa de Xipre.

Segons l’advocat dels militars, Christos Mylonopoulos, el veredicte representa “una gran victòria per als valors europeus”.