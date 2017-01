Una trucada per obrir una nova etapa entre els Estats Units i Rússia

Amb la conversa telefònica entre Donald Trump i Vladímir Putin, les relacions entre els Estats Units i Rússia poden haver entrat en una nova etapa. S’ha passat de la crisi diplomàtica i l’alta tensió dels últims anys d’Obama a una disposició de les dues parts per desenvolupar la cooperació tant en economia com en lluita antiterrorista. Washington i Moscou s’han compromès a cooperar a Síria per derrotar l’Estat Islàmic i a restaurar els lligams econòmics entre els dos països, segons informacions del Kremlin. També estan d’acord a celebrar aviat una primera reunió entre els dos presidents.

Al comunicat del Kremlin no s’esmenta la possibilitat que els Estats Units aixequin les sancions contra Rússia per l’annexió de Crimea, una de les especulacions alimentades els últims dies per l’equip del president nord-americà i per ell mateix. Trump i Putin no s’han trobat mai, però l’admiració mútua que repetidament s’han expressat, a més de les denúncies d’interferència russa en les eleccions que van portar Trump a la presidència, han disparat les expectatives sobre aquesta primera conferència telefònica.

Unes expectatives generades pel mateix Trump. Si divendres, després de la reunió entre la primera ministra britànica i el president nord-americà, Theresa May proclamava rotunda que les sancions per l’annexió de Crimea s’havien de mantenir, Donald Trump no es pronunciava i subratllava, un cop més, que vol bones relacions amb Moscou.

Aquesta perspectiva preocupa els països europeus. Trump busca el suport de Rússia en la lluita contra l’Estat Islàmic, i des de sempre s’ha confessat admirador de l’estil autoritari de Putin, que sembla que vol imitar. Va ser Trump qui va afirmar durant la campanya que Putin era més bon líder que Obama, i no va semblar que l’afectés que li diguessin què pensaria Ronald Reagan d’un candidat republicà que parlés així del president rus.

L’acostament de Trump a Rússia ha provocat crítiques dins del seu propi partit, el Republicà. El senador John McCain va demanar que, “pel bé de la seguretat nacional i dels aliats”, esperava que el president Trump posés fi a les especulacions sobre l’aixecament de sancions i rebutgés “aquesta iniciativa temerària”. Aquest dissabte Trump també va parlar per telèfon amb la cancellera alemanya. Trump i Merkel van subratllar “la importància fonamental de l’OTAN” i alhora van destacar que, per fer front a les amenaces actuals, cal que tots els aliats facin “les inversions apropiades” en les capacitats militars.