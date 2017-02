Trump: "La premsa és l'enemic del poble"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat alguns mitjans de comunicació de ser "l'enemic del poble nord-americà", en el què és el seu últim atac als periodistes de no informar de manera independent i neutral. De candidat ja va tenir enfrontaments amb reporters que seguien la seva campanya i fins i tot s'hi ha encarat públicament amb els treballadors que considera que van a la seva contra.

Trump culpa la premsa

Un altre cop a través de Twitter, el president ha tornat a l'atac i posant nom als seus proscrits ha escrit: "Els mitjans amb NOTÍCIES FALSES (el fallit The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no són el meu enemic, són l'enemic del poble nord-americà".

Poc després d'una roda de premsa caòtica de gairebé hora i mitja en la qual es va centrar bàsicament a discutir i enfrontar-se amb els periodistes, Trump va tornar a l'atac amb un altre tuit. en què insistia en la "falsedat" dels mitjans i la seva "deshonestedat".

"One of the most effective press conferences I've ever seen!" says Rush Limbaugh. Many agree.Yet FAKE MEDIA calls it differently! Dishonest — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrer de 2017

Tot i que el president nord-americà ha tingut als mitjans de comunicació entre cella i cella perquè considera que no van cobrir objectivament seva campanya a la Casa Blanca, és la primera vegada que utilitza un terme amb connotacions bel·licistes com a "enemic".

Segons el diari 'The New York Times', el controvertit Richard Nixon va ser l'últim presidentque el 1972 va titllar l'anomenat quart poder coma "enemic" en un moment en què estava assetjat pel Wategate, les revel·lacions d'una investigació periodística del 'The Washington Post'sobre l'espionatge del Partit Demòcrata i que va acabar amb la dimissió de Nixon.