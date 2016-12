Trump acusa Obama de torpedinar una transició tranquil·la

El 20 de gener del 2017 promet ser una jornada gèlida a Washington. No tant per la caiguda del mercuri al termòmetre, sinó perquè és el dia del canvi de llogater a la Casa Blanca i, un cop llegit l'últim tuit del president electe, Donald Trump, no sembla que hagi de ser un traspàs de poders plàcid. Trump ha tornat a tirar de les xarxes socials per acusar Barack Obama de fer qualsevol cosa per posar bastons a les rodes a una transició normal, i en un missatge ha escrit: "Estic fent tots els possibles per no tenir en compte les declaracions incendiàries del President O i els bloquejos. Creia que seria una transició suau. NO!"

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de desembre de 2016

No ha estat l'únic missatge que ha llançat al seu predecessor, que aprofita els últims dies del mandat per segellar alguns acords que marcaran el seu llegat en la política internacional. Sens dubte, la qüestió israeliana és la que cou més a Trump, que ha criticat en una cadena de tuits el distanciament de Washington amb un país que fins ara era un "bon amic". "No podem continuar deixant que Israel sigui tractat amb tant menyspreu i falta de respecte", ha escrit, abans de dir: "Israel, sigues fort, falta poc per al 20 de gener!".

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de desembre de 2016

En un dels missatges, Trump assenyala com la mare de tots els mals l''"horrible" acord sobre el programa nuclear de l'Iran, que està al punt de mira del president electe.