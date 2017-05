Trump acomiada el director de l'FBI

La reforma de l'administració americana pot avançar de forma més lenta del que esperaven els seguidors de Trump, però aquest dimarts el president ha prescindit d'una de les figures més poderoses de l'estat. El director de l'FBI, James B. Comey, ha estat acomiadat com a director de l'FBI de forma fulminant, seguint el consell del fiscal general dels EUA, Jeff Sessions. La notícia de l'acomiadament l'ha fet pública aquest dimarts el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Spicer ha llegit un breu comunicat en el qual diu que l'FBI és una de les institucions més "apreciades i valorades" dels Estats Units. La nota, que assegura que ha començat el procés per a buscar un substitut, diu que amb l'acomiadament de Comey comença "una nova etapa en la nostra joia de la corona".

El fins ara director ha estat informat de la seva destitució a partir d'una carta del propi Trump. El president li diu que "tot i que valoro molt el fet que m'hagi informat, en fins a tres ocasions, que no estic sent investigat, coincideixo amb l'opinió del departament de Justícia segons la qual vostè no està capacitat per a dirigir l'agència de forma efectiva". En la carta, Trump assegura que "resulta imprescindible que trobem un nou líder per a l'FBI capaç de fer recuperar la confiança dels ciutadans en l'agència i en la seva important missió de fer complir la llei".

Els correus de Clinton

L'acomiadament ha tingut lloc el mateix dia que s'ha fet públic que Comey va assegurar davant el Congrés dels EUA la setmana passada, i de manera errònia, que Huma Abedin, antiga assessora de l'excandidata presidencial demòcrata Hillary Clinton, havia reenviat milers de correus electrònics a l'ordinador portàtil del seu espòs, cosa que, de fet, no va tenir lloc. Comey va dir als legisladors que els correus electrònics de Clinton que contenien informació classificada van ser "d'alguna manera" enviats a Weiner, representant demòcrata per Nova York per la seva dona, Abedin.

El descobriment dels missatges de correu electrònic a l'octubre passat, tot just uns dies abans de les eleccions presidencials, va provocar que Comey alertés el Congrés en una carta pública, un afer que va reobrir la investigació sobre el servidor privat de Clinton. Alguns demòcrates i la pròpia Clinton han culpat Comey de la seva derrota en els comicis per tornar a crear dubtes sobre la utilització de la informació a pocs dies de la cita electoral del 8 de novembre, en què es va imposar el republicà Donald Trump.

En la seva compareixença davant un comitè del Senat de la setmana passada, Comey va assegurar sentir "nàusees" en pensar que la seva investigació a Hillary Clinton va poder impactar en el resultat de les eleccions, però va defensar la seva decisió de reobrir les indagacions quan quedaven només 11 dies per els comicis.