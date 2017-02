El Tribunal d'Apel·lació decideix mantenir la suspensió del veto migratori de Trump

El Tribunal d'Apel·lacions encarregat d'estudiar si acceptar o rebutjar el recurs presentat per l'administració Trump per aconseguir que torni a entrar en vigor el seu polèmic veto migratori ha dictat sentència contra els interessos del president. Després de dies d'expectació, el Tribunal ha decidit rebutjar el recurs, cosa que vol dir que el veto migratori imposat pel president continuarà en suspens i no es podrà aplicar.

L'administració Trump havia presentat un recurs amb la intenció que tornés a entrar en vigor la prohibició d'entrada al país de refugiats i nacionals de 7 països amb majoria musulmana. Es tracta d'una de les mesures més polèmiques de la nova administració, i va ser aturada pels jutges, en una decisió que ha provocat la ira del nou president. Trump ha pogut comprovar que una cosa és dictar ordres i una de molt diferent és aconseguir que es portin a la pràctica.

Tot i el nou revès judicial a Trump, el tema del polèmic veto no està resolt definitivament, ja que, donada la transcendència de la mesura per a un president que necessita ser vist com un home dur i de paraula, és previsible que el cas acabi en mans del Tribunal Suprem.