Els gestos de Lincoln i el nas de Pinotxo: els vídeos virals de les primeres hores de Trump com a president

L’enorme polarització de les eleccions nord-americanes, la forta personalitat del nou president Donald Trump i el rebuig de les mesures amb què ha aconseguit assolir el poder han estimulat la creativitat a la xarxa. Des de la seva victòria electoral, centenars de mems, vídeos o comentaris enginyosos –alguns de molt despectius– s’han viralitzat sense parar. Alguns han circulat amb força des de la presa de possessió, com aquest vídeo en què li va creixent el nas a mesura que fa el jurament.

En aquest altre, el president Lincoln li torna un dels seus gestos preferits des del Lincoln Memorial

Donald Trump arriba a la Casa Blanca com el president més impopular de la història recent dels Estats Units. Dels últims quatre presidents, és l’únic que arriba al càrrec amb més detractors que partidaris. Segons l’última enquesta publicada per Gallup, té un 40% d’aprovació i un 55% de desaprovació.

La victòria de Trump ha obert un debat global sobre el poder de les xarxes socials, especialment sobre la capcitat de Facebook a l'hora de condicionar l'opinió pública facilitant que es viarlitzin notícies falses o rumors. Postveritat ha estat escollida una de els paraules del 2016, per exemple pel Oxford Dictionaries.

La cerimònia de presa de possessió també va deixar aquesta imatge de l'expresident George W. Bush intentant-se posar una capelina. Va ser una de les fotos més virals de la jornada.

Tfw you're responsible for the deaths of 100,000 Iraqis but you still don't know how to use a rain poncho pic.twitter.com/eDA3UH7RvJ