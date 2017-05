Una vintena de ferits per una turbulència sobtada en un vol d'Aeroflot

Si veus aquest contingut des d'un dispositiu mòbil, sisplau clica aquí

Una vintena de persones han resultat ferides aquest dilluns durant un vol de la companyia aèria russa Aeroflot a causa una turbulència sobtada, coneguda com a turbulència d'aire clar (TAC). L'avió, un Boeing 777, que cobria el trajecte entre Moscou i Bangkok, ha experimentat una violenta ascensió de fins a 200 metres que ha afectat els passatgers que estaven drets o no portaven cordats els cinturons de seguretat.

La turbulència s'ha produït poc abans que l'aparell iniciés el descens per prendre terra a l'aeroport de Bangkok, on finalment ha aterrat amb normalitat. Alguns dels passatgers ferits, aquells que presentaven lesions greus o fractures, han sigut hospitalitzats.

En un comunicat, Aeroflot ha assenyalat que la tripulació no ha pogut advertir els passatgers de la turbulència, ja que la TAC sorgeix en cels clars, amb bona visibilitat, on el radar meteorològic no és capaç de detectar-les.