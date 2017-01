Turquia estreny el cercle per capturar l'atacant de la discoteca d'Istanbul

260x366 El sospitós de l'atemptat que va matar 39 persones i en va ferir 69 més a la discoteca Reina d'Istanbul la nit de Cap d'Any / EFE El sospitós de l'atemptat que va matar 39 persones i en va ferir 69 més a la discoteca Reina d'Istanbul la nit de Cap d'Any / EFE

La policia turca ha llançat diverses batudes a Istanbul i ha detingut 14 persones en la recerca de l'autor de l' atemptat terrorista la nit de Cap d'Any a Istanbul en què van morir 39 persones.

Les detencions més recents s'han produït aquest migdia quan la policia ha arrestat dos homes estrangers al principal aeroport d'Istanbul, l'Atatürk.

El principal operatiu s'ha desplegat, durant la nit, als barris de Zeytinburnu i Başakşehir, tots dos a la part europea d'Istanbul.

La policia ha difós noves imatges de l'atacant, malgrat que no n'ha revelat la identitat. Diversos mitjans turcs asseguren que la família del sospitós està sota arrest domiciliari.

L'Estat Islàmic reivindica l'atemptat a la discoteca d'Istanbul"La policia sap la identitat de l'atacant i la seva família està en custòdia policial", assenyala el diari 'Hürriyet'.

El 'Cumhuriyet', que també afirma que la família està custodiada per la policia a la ciutat de Konya (al centre del país), assegura que ha parlat amb l'esposa de l'atacant i que aquest prové del Kirguizistan. La televisió pública turca sosté la mateixa hipòtesi i , tot i que no hi ha confirmació oficial, assegura que l'autor del tiroteig és Lakhe Mashrapov, de 28 anys.

Altres mitjans, com el diari 'Habertürk', afirmen que el terrorista procedeix d'una regió del nord-oest de la Xina, poblada majoritàriament per uigurs, de religió musulmana i amb una llengua similar al turc.

El grup terrorista Estat Islàmic va reivindicar ahir l’atemptat. En un comunicat, els jihadistes -que s’han fet forts en el caos de les guerres a Síria i a l’Iraq- van dir: "Un soldat del califat ha atacat un dels més famosos clubs nocturns on els cristians celebraven la seva festa apòstata".

No és habitual que l’organització reivindiqui els atemptats en terres turques, però el paper de l’executiu de Recep Tayyip Erdogan en la guerra siriana permet interpretar l’atemptat com un avís. "El govern turc ha de saber que la sang dels musulmans, que són objecte dels seus bombardejos i les seves armes, provocarà un incendi a casa seva per voluntat d’Al·là", van assenyalar els jihadistes en el comunicat.

De fet, dies abans de la massacre el grup Nashir Media Foundation -que ha jurat lleialtat a l’EI- havia fet una crida a atacar clubs, mercats i cinemes a Turquia.

347 comptes a les xarxes socials, investigats per apologia del terrorisme

Les autoritats turques estan investigant 347 usuaris de xarxes socials per haver publicat comentaris a favor del terrorisme després de l'atemptat d'Istanbul, segons ha informat el vice primer ministre turc, Numan Kurtulmus. Segons ha explicat, aquests usuaris "han sembrat la discòrdia al país" amb els seus comentaris després de l'atemptat.

A més, el diari 'Hurriyet' assegura que el govern turc manté converses amb Twitter, Facebook i YouTube per valorar la possibilitat de tancar comptes que donin suport a organitzacions terroristes.

Per la seva banda, el primer ministre, Binali Yildirim, va prometre ahir "conseqüències" per a aquells que van publicar comentaris a les xarxes socials donant suport a l'atemptat contra el club Reina. "Cal saber que exalçar el terrorisme és un delicte i té sancions penals", va sostenir en un missatge a Twitter.

Després de l'atemptat, el ministre de Justícia, Bekir Bozdag, ja va alertar que "fer propaganda del terrorisme i d'organitzacions terroristes constitueix un delicte". En aquest sentit va assegurar que els que comparteixin missatges exalçant organitzacions terroristes abans i després d'atemptats estan cometent un delicte.