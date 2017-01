Obama als periodistes: "Amèrica us necessita"

Barack Obama s'acomiada dels periodistes en un elogi a la llibertat de premsa alhora que ha demanat als reporters que continuïn amb "la tasca dura" de vigilar la gestió de la nova administració per tal que "la gent al poder i aquest país sigui la millor versió de nosaltres". Sense mencionar el seu predecessor, Donald Trump, Obama ha assegurat als periodistes acreditats a la Casa Blanca: "Amèrica us necessita"

"Agraeixo la vostra tasca tot i que de vegades no he estat d'acord amb les vostres interpretacions", ha dit en arrencar la darrera roda de premsa a la Casa Blanca. Obama ha reconegut que tenir la premsa a sobre li ha permès "no fer bajanades". En aquest sentit, ha valorat que els professionals siguin"asèptics" alhora que mostren "visió crítica sobre els que tenen un gran poder".

Chelsea Manning

El president sortint ha defensat l'indult a l'exsoldat Chelsea Manning, que sortirà de la presó al maig arran del perdó presidencial i ha assegurat que no creu que la mesura de gràcia enviï el missatge a l'exterior que una filtració de missatges classificats quedarà immune.

Drets humans

Segons Obama, els Estats Units "no sempre han estat perfectes en la defensa dels drets civils però en qualsevol entorn internacional sempre han estat on tocava en aquestes qüestions", ja que si com a "país i democràcia més gran i poderosa del món", la Xina o Rússia "tampoc no ho faran".

Transició de poder

Preguntat sobre la convulsa transició de poder amb Donald Trump, Obama ha rebutjat parlar sobre les seves converses amb Trump i tan sols ha apuntat que desconeix si l'ha pogut convèncer en alguna qüestió. "Li he ofert els meus millors consells i l'he ajudat al màxim", ha dit però ha afirmat que ara "li correspon a ell continuar amb la seva visió". El president sortint ha apuntat que en algunes qüestions Trump arribarà a "les mateixes conclusions" que ell i en alguns casos no podrà dur a terme el què vol.

Obama ha aconsellat Trump a envoltar-se d'un bon equip d'assessors perquè si està sol "cometrà errors" i la "realitat se li acabarà mostrant en contra". "Les nostres accions tenen conseqüències enormes. És apropiat que el proper president mediti les seves propostes i entengui que hi haurà reaccions a tot el que faci", ha dit.

En quant a la cerimònia de la presa de possessió s'ha limitat a comentar que tant ell com la seva dona Michelle hi assistiran i que, a diferència de la seva de fa quatre anys, la temperatura serà més comfortable.

Plans de futur

Obama ha explicat que vol dedicar temps a escriure i sobretot a la seva dona, amb qui celebrarà 25 anys de casat, i les seves filles. "Continuo sent un ciutadà i és important que els demòcrates i els que han perdut les eleccions sàpiguen diferenciar entre el curs de la política i determinat assumptes entre els que els nostres valors estan en joc".

En aquest sentit, Obama s'ha referit a la seva fracassada política migratòria i ha denunciat la discriminació racial i que es vulgui expulsar "nens crescuts a Amèrica". També ha defensat la fi dels privilegis dels cubans, que des de feia anys obtenien la residència encara que arribessin de manera irregular gràcies a la política de peus molls-peus secs.

Palestina-Israel

"Em preocupa la qüestió àrabo-israeliana perquè l'status quo és dolent per a Israel, Palestina, la regió i l'estabilitat de la regió". Obama ha admès la seva confiança inicial d'arrencar la voluntat de negociar però que amb el temps ha après que "no es pot obligar a les parts a arribar a la pau". Segons el president, "la deriva cap a la dreta de la política israeliana i una més gran incapacitat de Mahmud Abbas per implementar els acords de pau" fa difícil "resoldre la qüestió" de la manera que Israel continuï sent una "democràcia i jueva". "Si s'amplia l'ocupació s'acaba convertint en un sol estat amb milers de residents que ni tan sols són ciutadans", ha continuat sobre la construcció de nous assentaments jueus a la Cisjordània ocupada.

Drets de minories sexuals

Obama s'ha mostrat orgullós dels avenços en la defensa i adquisició de drets del col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals. "Hi haurà lluites importants en qüestions legals però si un parla amb gent jove, de la generació dels meus fills i fins i tot entre conservadors republicans els dirien que no s'ha de discriminar ningú per la seva orientació sexual", ha afirmat.