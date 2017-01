La ultradreta europea s'envalenteix amb Trump

Just l’endemà que Donald Trump assumís la presidència dels Estats Units, els líders populistes ultradretans d’Europa es van reunir per mostrar unitat i força de cara a l’atapeïda agenda electoral europea d’aquest any. No es tractava tant d’explicar programa polític com de mostrar-se simbòlicament com a amics i còmplices en el rebuig a la Unió Europea, més enllà de les diferències dels seus programes i de l’interès que han mostrat a aixecar fronteres.

El congrés del grup Europa de les Nacions i la Llibertat al Parlament Europeu va suposar la primera reunió de la francesa Marine Le Pen, l’holandès Geert Wilders i l’alemanya Frauke Petry. Tots tres líders ultradretans afronten aquest any eleccions amb bones perspectives, segons les enquestes.

Després de la victòria de l’opció del Brexit i el triomf de Trump a la Casa Blanca, “el 2017 serà el del despertar dels pobles de l’Europa Central”, va afirmar durant el congrés a la localitat alemanya de Coblença Marine Le Pen, la líder del Front Nacional (FN), que aspira a ser presidenta de França a la primavera.

També Wilders surt com a favorit en les eleccions holandeses del març i, per descomptat, Petry està ansiosa per dirigir Alternativa per a Alemanya (AfD) al Bundestag. “Cal un canvi espiritual i moral”, va indicar la dona que vol presentar-se com a candidata a la cancelleria en les eleccions del 24 de setembre. Precisament, aquestes paraules les va agafar prestades de l’excanceller democristià Helmut Kohl, que ja les va fer servir fa més de 30 anys. No en va, l’AfD vol esgarrapar vots a la dreta de la CDU que presideix la cancellera Angela Merkel.

Estratègia comunitària

La trobada de Coblença ja va ser polèmica abans d’obrir les portes. L’organitzador, marit de Petry i president de l’AfD al Rin del Nord-Westfàlia, Marcus Pretzell, va ser durament criticat per haver negat l’acreditació per a la cita a periodistes de les televisions públiques alemanyes ARD i ZDF i dels diaris Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Handelsblatt, entre d’altres. Pretzell va ser l’encarregat també d’obrir el congrés i, en la línia dels seus col·legues, va assegurar: “Les solucions als problemes europeus són en aquesta sala. Els pròxims caps de govern són aquí”.

Petry, criada com Merkel en el règim de l’extinta RDA, va retreure al govern alemany i a la UE que sotmetin els ciutadans a “un rentat de cervell més intel·ligent que el practicat per l’antiga propaganda socialista”. Segons la líder de l’AfD, amb la “manipulació” exercida tant per Berlín com per Brussel·les, “la llibertat de l’individu i els guanys culturals dels estats europeus queden amenaçats”.

L’holandès Wilders, del Partit per la Llibertat (PVV) d’Holanda, va presentar la seva formació i la resta dels que l’acompanyaven com els redemptors de l’actual sistema. “La història ens crida a salvar Europa”, va dir. Wilders va assegurar que els partits de l’establishment “fomenten la islamització” i que com a conseqüència d’això hi ha dones que “tenen por de mostrar els cabells rossos”. “Ahir [per divendres] va ser Amèrica, avui [per ahir] Coblença i demà [per avui] una nova Europa”, va proclamar Wilders, mentre concloïa que “Europa necessita Frauke [Petry] en comptes d’Angela [Merkel]”.

Contra Merkel

Al seu torn, Marine Le Pen no va dubtar a criticar Merkel i va denunciar “la catàstrofe” que suposa la seva política migratòria de portes obertes als refugiats. La líder ultradretana francesa va atacar també un dels grans emblemes de la Unió Europea. “L’euro no ens connecta, sinó que ens encadena. Cada país ha de tenir el dret de sortir de la unió monetària”, va afirmar. Responent a les crítiques per ultranacionalisme, la també eurodiputada va defensar el sentiment patriòtic: “És una política del futur i no del passat”.

El nacionalisme i el rebuig a la Unió Europea i al multiculturalisme, per tant, són l’ADN de la ultradreta. A l’acte hi van assistir també Matteo Salvini, de la Lliga Nord italiana, i Harald Vilimsky, del Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ).

Segons la policia de Coblença, unes 3.000 persones es van concentrar per protestar contra la trobada populista. La xifra triplica la dels assistents al congrés. Entre els manifestants hi havia el vicecanceller socialdemòcrata alemany, Sigmar Gabriel, que va ser increpat per radicals d’esquerra.