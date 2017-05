“La ultradreta representa l’anti-França”

Cinc hores després que Marine Le Pen pronunciés el seu discurs a Villepinte, on va carregar amb duresa contra ell, Emmanuel Macron va fer el mateix al parc de la Villette de París. Va ser, més que res, una rèplica: el candidat socioliberal va adaptar part del seu discurs per donar resposta als atacs rebuts, no només de la seva rival a les presidencials, sinó també del pare d’aquesta. Un gest que demostra que Marine segueix marcant els tempos, tal com ja va fer abans de la primera volta, quan hi havia onze candidats.

“No la xiuleu”, va demanar Macron als 12.000 simpatitzants que van participar en el seu míting, “combateu-la”. “Convenceu, feu que la gent vagi a votar. Feu-la perdre diumenge vinent”, va demanar a crits l’exministre d’Hollande, conscient que l’abstencionisme li juga en contra.

“El 7 de maig no es decidiran els pròxims cinc anys del nostre país sinó probablement els pròxims decennis”, va alertar. “No només està en joc la política [...], sinó també el futur de la societat, del poble francès i de la nostra convivència”, va dir el líder d’En Marxa, que va definir el Front Nacional de Le Pen com “el partit anti-França”. Macron estava ahir visiblement més nerviós de costum, conscient que la lluita s’intensifica i que la seva rival li trepitja els talons. En el seu discurs va voler diferenciar entre els dos projectes estrictament oposats que han triat els francesos: el d’una França “patriota, reformadora, eficaç i justa” contra una de “reaccionària i nacionalista”, que l’única resposta que aporta a l’exasperació del poble és “l’odi, la sortida de França del món i de la història”. Queda clar quina és la que ell diu representar. Macron, però, va assegurar que mai jutjaria un votant del FN: “Sempre hi ha còlera, indignació, desil·lusió darrere d’aquest vot”.

Porta oberta al ‘Frexit’

Aquesta mateixa desesperança de què va parlar ahir és la que va fer servir en una entrevista amb la cadena britànica BBC per justificar un possible Frexit -la sortida de França de la UE-, bandera de la campanya de Le Pen. Són declaracions que demostren que el seu discurs, sempre europeista i que li ha servit per conquerir el suport de Brussel·les, trontolla una mica. A la BBC, Macron va dir que creu que el bloc comunitari només té dues opcions: o reformar-se o fer front al perill d’un Frexit. “Hem d’encarar la situació, escoltar la nostra gent; estan molt enfadats, impacients i la disfunció de la UE ja no és sostenible”, va dir. Tot i això, ell aposta per una reforma profunda del projecte europeu, va matisar.

De fet, al seu míting a la Villette de París es va reafirmar en aquesta posició atacant l’euroescepticisme de Le Pen i el del seu aliat i futur primer ministre -si guanya el Front Nacional- Dupont-Aignan. “Ens expliquen que no sortiran immediatament de l’euro, que al matí hi haurà el franc i a la tarda l’euro i que amb aquests bitllets de Monopoly les coses aniran millor”, va atacar.

El líder d’En Marxa també va tancar la porta ahir a la proposta de Jean-Luc Mélenchon d’adaptar el seu programa per captar vots insubmisos. “No ho faré”, va negar-s’hi, assegurant que no vol trair els francesos que han triat el seu projecte, “el que porta un canvi coherent”.

Al míting hi va assistir, entre d’altres, el ministre de Defensa, Jean-Yves Le Drian, que el candidat va aprofitar per citar mentre evocava les seves mesures contra el terrorisme, conscient que és un dels ministres més ben valorats.