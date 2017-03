Urkullu va comunicar aquesta setmana a Rajoy els plans de desarmament d'ETA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va mantenir contactes aquesta setmana amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per comunicar-li els plans d'ETA de desarmar-se, segons ha confirmat aquest dissabte el portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar. Segons avancen diversos mitjans, entre els quals 'El País' i 'La Vanguardia', aquesta trobada s'hauria produït dimarts a la Moncloa.

Egibar ha explicat a Radio Euskadi que l'objectiu de la conversa va ser demanar a Rajoy que l' executiu espanyol no entorpeixi el procés i que estigui "a l'altura de les circumstàncies".

"No estic en el secret de la conversa, però la intencionalitat és aquesta, deixar fer i estar a l'altura de les circumstàncies, perquè cinc anys i mig després que una organització decideixi deixar les armes i que no sàpiga, o no encerti, o no se'l deixi desarmar és una història que, amb el transcurs del temps, es demostra que ha estat mal gestionada ", ha apuntat.

Segons els mitjans que han informat de la trobada, la conversa entre Urkullu i Rajoy va durar una hora i mitja i només van parlar sobre desarmament d'ETA.