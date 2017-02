Qui ven ( i qui compra) armes al món

El comerç mundial d'armes no pateix les retallades ni la crisi econòmica internacional. El volum de vendes d'armes pesades al món no ha parat de créixer des del 2004, i en els últims cinc anys ha batut rècords des de la Guerra Freda. Segons l'informe difós aquest dilluns pel SIPRI, el centre d'investigació de referència amb seu a Estocolm, entre 2012 i 2016 s'han venut més armes al món que en qualsevol altre quinquenni des del 1990.

Qui ven les armes?

Els Estats Units, Rússia, la Xina, França i Alemanya, principals exportadors

El 75% de les armes que es venen al món han estat fabricades pels cinc grans exportadors: en primer lloc, els Estats Units, seguits de Rússia, la Xina, França i Alemanya. Els Estats Units, primera potència armamentística del planeta (exporta un terç de les armes que es venen el món), ha augmentat els seves exportacions un 21% des del 2011. Gairebé la meitat de les armes nord-americanes van a parar al Pròxim Orient. "Els Estats Units envien armes pesades a almenys 100 països d'arreu del món, molt més que qualsevol altre proveïdor", alerta Aude Fleurant, director del programa de despesa militar del SIPRI. Entre la producció nord-americana destaquen els avions de guerra de nova generació i els sistemes de defensa antimíssils. Pel que fa a Rússia, és responsable del 23% del comerç mundial i ven sobretot a l'Índia, el Vietnam, la Xina i Algèria.

La Xina també es consolida com a país exportador d'armes: si fins al 2011 era responsable del 3,8% del comerç mundial, ara ho és del 6,2%, per davant de França i d'Alemanya.

Qui les compra?

La demanda es dispara entre les monarquies del Golf, i l'Índia es manté com a principal importador

Les monarquies del Golf s'han armat fins a les dents davant l'onada de canvi al món àrab, que va esclatar amb la revolució tunisiana del 2011. Les importacions d'armes al Pròxim Orient han crescut un 82% des d'aleshores. L'Aràbia Saudita, segon gran importador mundial, va augmentar les seves compres un 212%, tot i les dificultats financeres que travessa el regne wahhabita per la caiguda del preu mundial del petroli. Moltes d'aquestes armes es fan servir en una guerra sense treva al Iemen que ha causat centenars de víctimes civils. Les importacions d'armes al Qatar s'han disparat un 245%. "La majoria d'estats de la regió han girat cap als Estats Units i Europa en la seva cursa per assolir capacitats militars avançades", explica Pieter Wezeman, investigador del SIPRI. "Malgrat la caiguda del preu del petroli, els països de la regió continuen comprant més armes, perquè les veuen com una eina vital per afrontar els conflictes i les tensions regionals". El mateix ha passat a Algèria, que concentra gairebé la meitat de totes les importacions de l'Àfrica.

Però el país que importa més armes al món és l'Índia, en disputa amb la Xina i el Pakistan, els seus rivals regionals. També el Vietnam, que ha passat del lloc 29 al rànquing d'importadors fins a la posició número 10, després que els Estats Units acabessin d'aixecar l'embargament d'armes que pesava sobre el país com un dels últims vestigis de la guerra. El SIPRI alerta que el continent asiàtic no disposa d'instruments de control per evitar l'expansió dels seus arsenals.

Espanya, setè exportador mundial

Austràlia, l'Aràbia Saudita i Turquia, els primers compradors d'armes espanyoles

Espanya ha incrementat la venda d'armes un 2,9% i es manté com a setè exportador mundial, segons l'informe. Els principals clients de la indústria armamentística espanyola són Austràlia, l'Aràbia Saudita i Turquia. Amnistia Internacional, Fundipau, Greenpeace i Oxfam Intermón, que monitoritzen semestralment les vendes d’armes espanyoles, han alertat de 13 operacions de venda d’armes a països que cometen greus violacions dels drets humans o del dret internacional, i s'han mostrat preocupades sobretot pel contracte de venda de vaixells de guerra a l'Aràbia Saudita amb l'empresa Navantia, que poden ser utilitzats en el bloqueig naval del Iemen. Les entitats reclamen més transparència i control en el negoci de les armes a Espanya.