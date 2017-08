Els veneçolans protesten contra la intromissió dels EUA

“ Go home! ” [Ves-te’n a casa!]. D’aquesta manera va respondre ahir Nicolás Maduro a les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, de dur a terme una intervenció militar a Veneçuela. “Jo demano a la Comissió de la Justícia i la Pau que, sisplau, iniciï un procés [judicial] contra els que venen la pàtria i donen suport a l’amenaça de Trump contra la pau a Veneçuela”, va declarar el president veneçolà, en clara referència als partits de l’oposició a Veneçuela. Ahir Maduro va recuperar el seu to més desafiant.

Mentre es manté el pols institucional entre chavistes i antichavistes a l’interior de Veneçuela, les relacions amb la resta de països segueixen deteriorant-se. Just ahir el chavisme va sortir als carrers de Caracas per protagonitzar una protesta antiimperialista contra Trump. Divendres el líder nord-americà va amenaçar amb la possibilitat d’una intervenció militar a Veneçuela, encara que es va negar a detallar si les seves tropes durien a terme l’operació o seria una acció protagonitzada per altres països.

Aprofitant la indignació de la població veneçolana, Maduro va organitzar una marxa que va reunir milers de chavistes i que va començar de bon matí en una plaça del centre de la capital amb l’objectiu d’arribar al Palau Presidencial. Allà el líder veneçolà va dirigir-se a una multitud que havia recorregut tota la ciutat amb pancartes amb lemes com “Veneçuela és lliure i sobirana”, “Som Veneçuela, heroica” o “ Yankees, go home ”. Maduro va voler reforçar aquest missatge en el seu discurs i va dirigir-se directament a Trump per dir-li això mateix: “ Go home ”.

Maduro -igual que el seu predecessor, Hugo Chávez- sosté que el socialisme ha d’unir el país i ha d’ajudar a defensar-lo d’una invasió nord-americana. De fet, el ministre de Defensa veneçolà, Vladimir Padrino, va advertir que l’únic objectiu d’una invasió dels EUA seria robar-los els recursos petroliers. El polític va aprofitar la seva compareixença per atacar l’oposició -que fins ara s’ha negat a reconèixer l’Assemblea Nacional Constituent, integrada exclusivament per chavistes- i criticar la seva postura. “Aquest és un moment de reflexió; o ets un patriota veneçolà o un proianqui”, va etzibar.

Intencions nord-americanes

El vicepresident dels EUA, Mike Pence -que diumenge va començar una gira per l’Amèrica Llatina-, va reafirmar ahir el seu suport a les declaracions de Trump. “Un estat fallit com el que hi ha a Veneçuela amenaça la seguretat i la prosperitat de tot l’hemisferi”, va dir en una trobada amb periodistes a la ciutat colombiana de Cartagena de Indias. Així, va insistir que els EUA “no es quedaran al marge” mentre el país que lidera Maduro “cau en una dictadura”. De fet, va anunciar que l’administració nord-americana confia a trobar una solució pacífica a la crisi de Veneçuela.