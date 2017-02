El vicepresident Pence, a l'OTAN: "Els EUA són avui i seran sempre el vostre major aliat"

La tradicional relació dels aliats europeus i els Estats Units no passa per cap moment dolç. Al contrari, l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca ha tensat la corda tant pel seu posicionament a favor del Brexit com pels recels mostrats cap a l'OTAN, organització que ha titllat d'"obsoleta". Amb aquests antecedents, el vicepresident nord-americà, Mike Pence, ha afirmat aquest dissabte el "compromís indestructible" amb l'aliança militar. "Estigueu segurs, els Estats Units són avui i seran sempre el vostre major aliat", ha subratllat

Pence ha participat en la Conferència Anual de Seguretat de Munic en el què és la seva primera visita a Europa, al costat de la cancellera Angela Markel i el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg. Arriba al vell continent amb un doble missatge de Trump als seus aliats. Per una banda, donar tranquil·litat que els Estats Units mantenen el suport sòlid, decidit i indestructible per mantenir la fortalesa de l'OTAN però ha insistit en què els socis han d' augmentar el pressupost en defensa. "Ha arribat el moment de fer més", ha afirmat el vicepresident, en la mateixa línia en què aquesta setmana s'havia pronunciat el nou secretari de Defensa, James Mattis.

En aquest sentit, el número dos de la Casa Blanca ha lamentat que "només els Estats Units i quatre aliats" compleixen amb el compromís de dedicar un 2% dels seus pressupostos a defensa (el Regne Unit, Estònia, Grècia i Polònia) i, citant un altre cop Trump, ha insistit que la pau no es pot donar per feta i només es garanteix amb la força.

Rússia i el jihadisme

Rússia ha estat també present al fòrum de defensa alemany i ha posat en relleu les diferències entre els europeus i l'administració Trump, que no ha parat d'enviar missatges sovint contradictoris sobre les seves relacions amb el Kremlin. Pence ha fet equilibris per acontentar el seu cap a Washington i tranquil·litzar els seus aliats i ha afirmat que els Estats Units confien que Moscou compleixi els acords de pau de Minsk per posar fi a la guerra a Ucraïna. No obstant, també ha reconegut que el president nord-americà està convençut que es pot torbar una "nova relació" amb els russos.

Merkel, que havia intervingut abans, ha admès que tot i que li agradaria mantenir "relacions raonables" amb el Kremlin de Vladímir Putin, ara per ara són impossibles i estan en via morta a causa de l'annexió de la península de Crimea, l'espurna per desencadenar la guerra a l'est d'Ucraïna. Una altra de les diferències entre la cancellera i Pence ha estat la defensa que ha fet l'alemanya dels musulmans, en un moment en què Washington pretén batallar a la justícia el decret que veta l'entrada de nacionals provinents de set països de majoria musulmana. La cancellera ha instat els dirigents i els líders religiosos de l'islam que denuncien la violència jihadista i marquin la diferència entre religió i terrorisme. " No és l'islam la causa del terrorisme sinó una interpretació desviada de l'islam", ha afirmat.