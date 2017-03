Les víctimes del Dubrovka volen que es jutgi l’estat

El Tribunal Militar de Moscou va sentenciar ahir a 19 anys de presó Khassan Zakàiev per complicitat amb el comando terrorista que el 2002 va organitzar el segrest del Teatre Dubrovka de la capital russa, en el qual van morir entre 100 i 200 ostatges i tots els segrestadors durant l’operació de rescat. Mentrestant, la defensa de les víctimes no dona el cas per tancat i ahir va aprofitar el judici -el primer en què van poder participar les víctimes- per tornar a demanar que es faci justícia i que es castigui l’estat per la seva responsabilitat en una de les pàgines més fosques de la història recent de Rússia.

“Insistim en el fet que, tal com deia la sentència del 2011 del Tribunal Europeu de Drets Humans, va ser l’estat el que va violar el dret a la vida de les víctimes. Khassan Zakàiev no és l’única persona que volem veure al banc dels acusats, estem parlant de la responsabilitat dels funcionaris estatals”, va declarar ahir Karinna Moskalenko, una de les advocades de bona part de les víctimes. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ahir no va voler comentar la marxa del procés dient que “és competència del tribunal” i que no s’hi posen.

La sentència d’ahir dictamina que Zakàiev va participar en la compra i transport d’armes i explosius que es farien servir al Teatre Dubrovka. L’acusat, que va ser detingut el 2014, va admetre que va col·laborat en la trama però va negar que sabés que es preparava un atemptat al·legant que estava convençut que l’armament es vendria al mercat negre de Moscou. Zakàiev se suma a 6 condemnats anteriorment per complicitat en aquest cas, mentre que l’organitzador, Xamil Bassàiev, va ser assassinat l’estiu del 2006, segons el Servei Federal de Seguretat rus, i hi ha un altre sospitós sota ordre de cerca i captura internacional.

Un gas letal

El 23 d’octubre del 2002 una quarantena de terroristes liderats per Movsar Baràiev van capturar 912 ostatges, entre públic, personal del teatre i actors del musical Nord Ost amb l’exigència que el Kremlin posés fi a la guerra de Txetxènia, reiniciada la tardor del 1999. El 26 d’octubre les forces de seguretat russes, amb l’ajuda d’un gas que va resultar ser letal, van llançar l’assalt contra el teatre, en què van morir els 40 segrestadors i 130 ostatges, segons dades oficials. Segons dades de l’organització del musical Nord Ost, les víctimes mortals entre els ostatges van ser 174 i en molts casos no se sap exactament on i com van morir perquè, a més de la utilització del gas desconegut, tota l’operació per salvar la gent va ser un caos.

El 2011 el Tribunal Europeu de Drets Humans va dictaminar que l’operació de rescat va ser defectuosa i va condemnar Rússia a pagar un total de 1,24 milions d’euros en compensacions a les víctimes i familiars.

El col·lectiu d’advocats que defensa les víctimes va anunciar que presentarà una apel·lació al Tribunal Superior de Rússia pel judici que va concloure ahir perquè no tenia per objectiu restablir els drets que van ser violats de les víctimes. “Exigim que s’investigui tot, no només els terroristes, sinó totes les circumstàncies exactes de la mort de cada persona”, va explicar ahir Moskalenko a l’emissora Ekho de Moscou.

La defensa de les víctimes i el Tribunal d’Estrasburg no admeten la conclusió dels metges que van dir que no hi havia una relació directa entre els efectes del gas i la mort de la gent. “I el més important de tot, de què van morir aquesta gent? Quina substància es va fer servir? Un tipus de gas desconegut. És verinós? Està prohibit? Està permès? Quin tipus d’efectes provoca? De què s’han de tractar els que van sobreviure i pateixen tota mena de malalties somàtiques i cròniques?”, es preguntava Moskalenko.

Segons els advocats, el judici a Zakàiev ha representat un cert avenç en aquest procés, perquè és el primer d’aquest cas en què poden participar les víctimes i perquè el fiscal ha arribat a dir que la causa de la mort de la majoria de persones va ser l’acció de les forces especials russes.