"No maquillis la violència. Denuncia-la!". És la resposta que una revista marroquina ha donat al polèmic vídeo d'una televisió que ensenyava les dones a tapar amb maquillatge el rastre de cops dels seus marits i companys. En un vídeo de poc menys de dos minuts una noia jove i riallera protagonitza un fals tutorial amb la promesa d'ensenyar a desmaquillar-se "sense fer malbé la pell".

A mesura que la noia es passa una esponja per treure's el maquillatge de la cara apareixen els signes d'una pallissa: ull de vellut, ferides i blaus al voltant de la boca. Res a veure amb la imatge jovial del principi. El vídeo acaba amb un missatge sobreimprès: "Al Marroc, sis de cada deu dones pateixen violència domèstica. Denuncia". Més de 100.000 persones ja han visionat les imatges del fals tutorial que es va penjar l'1 de gener a la pàgina web de la revista 'Enti' ['Tu'].

Les organitzacions feministes i de drets humans del Marroc denuncien la passivitat del govern a l'hora de posar en marxa la llei contra violència masclista que va anunciar el 2013. El projecte s'ha quedat en un calaix i, malgrat que suposaria un gran avenç per als drets de les dones, té grans mancances, com la falta de definició de què és violència domèstica", així com que no considera delicte la violació de la cònjuge.

Segons Human Rights Watch (HRW), en una enquesta oficial entre el 2010 i el 2011, dos terços de les dones eren víctimes de la violència masclista. L'organització denuncia que les poques que s'atreveixen a denunciar es troben amb la incomprensió de la policia, que, en la majoria de casos, no persegueix el criminal i deixa les dones sense protecció.