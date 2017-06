La violència xenòfoba reapareix en un suburbi d’Atenes

Dos incendis, produïts en un interval de dos dies, van estar a punt de destruir l’austera llar de l’Abdul Latif, una petita barraca envoltada de camps de correu al municipi d’Aspropyrgos, a tan sols quinze quilòmetres del centre de la capital grega. “Recordo que em va despertar el propietari de les terres, a crits, em deia: «Què fas dormint si tot està en flames?» -narra amb els ulls ben oberts-. Jo no entenia res”. Aleshores, aquest pakistanès de 47 anys desconeixia que s’acabava de convertir en una de les seixanta víctimes de violència racista que hi ha hagut al poble des de l’agost del 2016.

Durant setmanes va anar a dormir convençut que l’accident havia sigut fortuït. Al cap de tres mesos, el 2 d’abril, va comprendre que ja no podria tancar mai més els ulls en pau sota aquell sostre. Aquell dia, tres caps rapats van obrir de bat a bat les portes de casa seva i el van apallissar.

Abans que l’Abdul perdés la consciència a causa dels punys i els peus que impactaven amb força sobre el seu cos esquifit, va comprendre qui eren. “Mentre em pegaven em deien que marxés del seu país, que si em tornaven a veure allà em cremarien viu”, explica. Les seqüeles psicològiques dels atacs han impregnat de terror cada racó d’Aspropyrgos i les ferides visibles de les seves víctimes tenen, sovint, conseqüències irreparables. L’Abdul camina coix a causa d’una fractura al peu, ha perdut part de la vista de l’ull dret i no pot aixecar el braç dret. La seva família, al Pakistan, espera que enviï les mensualitats que no arribaran, perquè ja no pot seguir guanyant-se la vida reciclant ampolles de vidre i ferralla.

“La meva família sap què ha passat -fa una pausa-. Em diuen que torni. Els enyoro, en nou anys no els he pogut veure”, confessa mentre s’eixuga delicadament les llàgrimes amb els cinc dits de la mà encara immòbils a causa dels cops.

La marca d’Alba Daurada

Les ofertes de feina al camp han sigut un dels motius pels quals la comunitat pakistanesa s’ha instal·lat a Aspropyrgos, un municipi de 30.000 habitants, ocupats entre la indústria dels polígons i els camps de conreu que s’escampen pel terme. S’estima que un 90% dels que treballen al camp són immigrants. Els propietaris de les terres opten per contractar-los perquè són la mà d’obra més econòmica del país. Però la ultradreta els té com a “objectiu per expulsar-los del poble” i tornar la feina als grecs, denuncia Jabet Aslam, president de la Comunitat Pakistanesa de Grècia. Els neofeixistes han comès desenes d’agressions físiques, que han requerit hospitalització, i han causat danys materials en cases i centres de treball.

No és la primera vegada que els afores del poble són testimoni d’aquesta violència descarnada en contra dels immigrants. Entre el 2011 i el 2012 es van registrar desenes d’agressions. Segons Aslam, “en només dos dies van apallissar 100 nouvinguts en el marc d’un pogrom”, remarca.

Aquests incidents no eren un cas aïllat en una Grècia col·lapsada i que començava a tastar les dures polítiques d’austeritat. Mentre el partit neonazi Alba Daurada aconseguia fer-se un lloc a les institucions, des d’on feia ús d’una retòrica obertament xenòfoba, es dedicava a organitzar i armar la seva militància als carrers, a través dels grups d’assalt que tenien per objectiu agredir activistes, homosexuals o immigrants, entre altres col·lectius.

El 2013 es van acabar les batudes arran de l’assassinat del raper antifeixista Pavlos Fyssas i sobretot del macroprocés que es va obrir contra la formació i que podria acabar declarant-la com a xarxa criminal. Amb tot, en les últimes eleccions generals, el partit va obtenir el 7% del suport del cens i es va convertir en la tercera força parlamentària. Les agressions racistes a Grècia es van moderar i els feixistes van canviar el seu modus operandi : “Ara no diuen que són d’Alba Daurada obertament, en parlen en veu baixa”, detalla Aslam.

“Són els germans petits. Però és el mateix, la roba, les cares, els missatges, la família és la mateixa [referint-se a l’organització política]”, explica en Kamar Samal, un pakistanès agredit fa unes setmanes. Mentre a la resta del país es registren atacs xenòfobs aïllats, a Aspropyrgos la violència i la impunitat continua com en el bienni negre d’inici de dècada.

Quan l’Abdul va obrir els ulls a l’hospital recorda veure la policia. Ferit i amb problemes de mobilitat a causa de la brutal pallissa que havia rebut, va ser traslladat a comissaria. “Vaig passar-me sis dies en calçotets, arrestat fins que vaig demostrar que tenia els papers en regla”. La policia mai li va preguntar qui l’havia agredit.

Les víctimes d’Aspropyrgos no compten amb l’auxili de l’estat. No s’ha produït cap detenció, denúncia o investigació d’ofici, ni tan sols quan la policia ha presenciat les agressions.

Passivitat policial

La desprotecció dels nouvinguts és absoluta. Segons han revelat diversos testimonis, immediatament després que es produeixi una pallissa, la policia ha procedit a identificar els ferits i els amics de les víctimes. I si estan en situació administrativa irregular són detinguts.

Aquesta impunitat podria ser fruit de la perillosa amistat entre Alba Daurada i la policia grega. L’estreta relació entre les dues parts s’ha documentat. Sense anar més lluny, tenen el suport electoral d’entre un 40% i 50% dels uniformats d’Atenes, segons dades oficials. Així mateix, el diari britànic The Guardian, el 2013, va donar veu a una font policial -anònima- que confirmava que els membres d’Alba Daurada estaven infiltrats dins del cos policial, a diversos nivells. El ministeri d’Ordre Públic i Protecció Ciutadana no ha volgut parlar amb l’ARA.