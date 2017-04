Estat de xoc a la ciutat colombiana de Mocoa

Els equips de rescat treballaven ahir contra rellotge a la recerca de supervivents de la riuada que ha devastat Mocoa, la capital de Putumayo, al sud de Colòmbia. Almenys 254 morts, entre ells 43 menors, i 203 ferits era la xifra difosa diumenge al vespre pel president del país, Juan Manuel Santos. El president va declarar que no hi ha llista oficial de desapareguts, malgrat que per la zona deambulen persones que busquen familiars i amics de qui no se sap res des de la nit de divendres. Santos, va declarar “l’estat de calamitat pública” per agilitar el desplegament dels equips de rescat i l’ajuda en una àrea tradicionalment aïllada, amb carreteres gairebé intransitables que es comunica amb el món a través d’un petit aeroport pròxim.

El govern ha desplegat durant el cap de setmana un miler d’efectius que intententaven localitzar supervivents a la desesperada o rescatar els cadàvers atrapats sota la runa per evitar infeccions. La recerca dels cossos s’està fent a peu per la llera dels rius però també es compta amb el suport d’helicòpters i barques tipus zòdiac. A mesura que passen les hores s’apaguen les esperances i tot i que en terratrèmols o ensorraments s’han trobat persones vives després de 72 hores, en aquest cas l’aigua i el fang agreugen la dificultat i resten possibilitats de supervivència.

Els soldats ajuden nens i gent gran que s’ha quedat en zones aïllades o no tenen prou força per caminar pel fang. La gran prioritat és obrir noves carreteres per facilitar l’accés dels equips d’emergències i restablir els serveis bàsics. La premsa local va constatar que els únics 15 metges que hi ha a Mocoa no donaven l’abast per atendre els ferits que van arribant. La situació és dramàtica perquè comencen a escassejar els medicaments i material sanitari. A gairebé cap casa de la ciutat hi ha aigua potable i tampoc s’ha restablert el subministrament elèctric.

La nit de divendres [dissabte a la matinada a Catalunya] les intenses pluges van fer desbordar el riu Mocoa i els seus afluents Sangoyaco i Mulatos. Una enorme tromba d’aigua va escombrar aquesta ciutat al mig de l’Amazònia de 45.000 habitants, i amb moltes cases construïdes amb fang. L’alcalde, José Antonio Castro, va explicar que l’aiguat va afectar 17 barris, alguns dels quals estan colgats de fang, i que gairebé cap estructura ha quedat sencera. Castro és un dels damnificats en primera persona: “Casa meva està destrossada i el fang arriba gairebé fins al sostre”. El govern intenta reallotjar els afectats en albergs improvisats. En una sola nit van caure en aquest punt 130 mm/m³, un 30% de la pluja que es registra en tot un mes. “Reclamo un SOS”, va demanar el polític.

Atrapats a casa

Moltes de les víctimes dormien i la força de l’aigua desbocada va convertir les cases en tombes. Els testimonis expliquen com els rius arrossegaven roques, troncs d’arbres, camions i tot el que van trobar al seu pas. “Els arbres desapareixien com si fossin de paper, tot ens venia a sobre”, recorda a l’agència Efe Cristóbal López, un infermer que estava de guàrdia i va poder socórrer un bon grapat de veïns. “Se sentien crits per tot arreu, alguns em reconeixien i deien: «La meva família està perduda, no sé on és»”, afirma.

A les portes del cementiri vell de Mocoa desenes de persones esperen pacientment informació sobre familiars o amics desapareguts. Els equips sanitaris intenten evitar brots epidèmics i per això s’afanyen a identificar els cossos recuperats per entregar-los a les famílies i poder enterrar-los tan aviat com sigui possible. Els testimonis adverteixen que en moltes zones de la capital la pudor comença a ser insuportable.

Els missatges de condol i solidaritat van arribar a Colòmbia des de tots els racons del món: del Papa a Angela Merkel, de Mariano Rajoy a Nicolás Maduro i Shakira.