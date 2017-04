AMC estrena ‘The son’, la nova sèrie de Pierce Brosnan

A partir d’avui, la cadena AMC Espanya emetrà els deu capítols de The son, una barreja de western i drama multigeneracional que narra l’ascens al poder de la família McCullough dins el sector petrolier. Basada en el bestseller de Philipp Meyer i produïda per l’AMC i Mad Hatter Entretainment, la sèrie està ambientada a principis del segle XX a Texas, on cada vegada més gent s’està enriquint a partir del comerç amb petroli.

Pierce Brosnan interpreta el patriarca, Eli McCullough, un home que, a mesura que s’endinsa en el món dels negocis, va perdent la innocència original i es va tornant més violent i calculador. Carlos Bardem ( Entrelobos, La embajada) també apareixerà a la sèrie encarnant el cap de l’última família espanyola aristòcrata del sud de Texas. El repartiment es completa amb actors com Henry Garrett ( La noche más oscura), Kathryn Prescott ( Skins) i Jacob Lofland ( Los hombres libres de Jones).