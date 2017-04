Així celebren els Simpson els primers 100 dies de presidència de Trump

Aquest dissabte farà 100 dies que Donald Trump és president dels Estats Units. L'efemèride no ha passat per alt als creadors de la sèrie d'animació 'Els Simpson', que han penjat a la xarxa un breu vídeo, d'un minut i mig, que resumeix, en un to satíric, els p rincipals èxits de Trump des que és a la Casa Blanca.

El vídeo comença amb el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, penjat a la sala de premsa, i tot seguit mostra Trump al llit repassant tot el que ha aconseguit en aquests 100 dies: "He reduït el meu handicap en el golf, he guanyat 700 seguidors a Twitter i ja podem caçar ossos mentre hibernen", diu el president, abans que un assessor li porti una nova llei que rebaixa els impostos "només als republicans" i que ell ha de llegir i signar. " No la poden llegir els de Fox News i jo miro què diuen ells?", pregunta Trump.

A continuació apareix la filla del president, Ivanka, convertida en nova jutge del Tribunal Suprem. Quan Homer i Marge Simpson ho veuen a la televisió, ella s'acaba el pot de pastilles que, segons diu, li havia de servir durant els quatre anys de presidència de Trump.