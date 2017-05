"Això no és el camp del City ni el del United, oi?": la reacció de 13TV a l'explosió de Manchester

El presentador de 13Tv cuando salta la noticia de las explosiones en Manchester. Vergüenza ajena es poco. pic.twitter.com/weWeHrmF67 — ZerBe (@ZerBe_Zero) 23 de maig de 2017

"Aquest estadi no té res a veure ni amb el Manchester United ni amb el Manchester City, oi?". És el que va preguntar el periodista Antonio Jiménez, presentador del programa de 13TV 'El cascabel', just després que un dels seus col·laboradors informés en directe de l'explosió que acabava de tenir lloc a Manchester. Tot i que la persona que va explicar els fets va deixar clar que el suposat atemptat s'havia produït durant un concert d' Ariana Grande, Jiménez va insistir a portar-ho al terreny futbolístic.

Els tertulians que l'acompanyaven van mantenir durant una segons un silenci d'incredulitat. Tot seguit, la tensió es va rebaixar quan un d'ells, el director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, va començar a riure i li va contestar: "Et donaré una lliçó, estimat germà: hi ha més coses a part del futbol". "No senyor, el futbol és el més important. I el Madrid molt més!"

Tot i que en aquell moment encara no hi havia informació detallada sobre les conseqüències de l'explosió, aquest dimarts al matí el recompte de víctimes ja s'enfilava fins als 22 morts, entre els quals diversos menors, i una seixantena de ferits.