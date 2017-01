260x366 Això sí que fa mal d'ulls i no les pantalles dels mòbils Això sí que fa mal d'ulls i no les pantalles dels mòbils

“Les pantalles digitals poden provocar danys oculars irreversibles, segons han tornat a revelar dues noves investigacions de la Universidad Complutense de Madrid”, publica 'Abc', a partir d'un teletip d'Efe. Però resulta que els estudis els ha presentat la doctora Celia Sánchez-Ramos. I el mitjà Hipertextual ens explica –en una excel·lent investigació– algunes dades interessants d'aquesta professional. Com ara que ha desenvolupat un filtre que es comercialitza amb la promesa de protegir contra aquesta presumpta llum tòxica. Es tracta del Reticare, un producte que ha gaudit de molt bona difusió mediàtica gràcies a aparicions televisives en aquells espais on es difumina perillosament la frontera entre contingut i publicitat. L'OCU, en canvi, ho té clar, i l'any 2014 va publicar l'informe 'Filtres Reticare, no hi ha res demostrat', de títol prou eloqüent. Un informe del departament d'Energia dels EUA també conclou que la llum de les pantalles no fa malbé la vista, i Hipertextual recull opinions també en aquest sentit per part de professionals de prestigi com el director de docència de l'Institut Clínic d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic de Barcelona o el portaveu del consell general del Col·legi d'Òptics i Optometristes.

La publicitat de Reticare juga a fons la carta de la por i troba aixopluc als mitjans gràcies a estudis amb pretensions científiques que, ni que sigui pel conflicte d'interessos evident que es detalla aquí, ja caldria agafar amb pinces. Que una universitat es presti a aquest joc resulta lamentable, per cert. I el mínim que cal exigir als mitjans és que no mosseguin l'ham. Perquè, a hores d'ara, més que la llum ultraviolada de les pantalles –que tots els mòbils serveixen ja filtrada– el que més mal fa, si no als ulls, a l'ànima, és la poca cura científica amb què certs mitjans entomen els assumptes de salut pública.