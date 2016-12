Alemanya busca l'autor de l'atac del mercat, i quatre claus més del dia

1.

Alemanya busca l’autor de l’atac del mercat, reivindicat per l’EI. La policia deixa en llibertat per falta de proves l’únic detingut, que havia sigut identificat per un testimoni.

2.

La Guàrdia Civil vigilarà les nuclears catalanes. Un contingent de 35 agents de la Guàrdia Civil assumirà les competències de vigilància interna a les centrals nuclears catalanes per la situació actual d’amenaça terrorista.

3.

La CUP exigeix reubicar 760 milions per aprovar els comptes. El Govern aconsegueix el ‘sí’ inicial dels anticapitalistes i ara té un mes i mig per a l’acord definitiu.

4.

José María Aznar deixa la presidència d'honor del PP. L'expresident espanyol envia una carta a Rajoy i li anuncia que mantindrà la condició de militant.

5.

Escòcia dóna una última oportunitat a Londres abans d'un nou plebiscit. Nicola Sturgeon presenta el pla del seu govern per mantenir el país dins el mercat únic i evitar una sortida traumàtica de la Unió Europea. Adverteix que "la possibilitat del segon referèndum segueix en peu".