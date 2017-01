Alexa, la reina del CES 2017

He dubtat si començar aquesta crònica del Consumer Electronics Show tornant a parlar d’Alexa, que també protagonitzava, per altres motius, les meves dues columnes anteriors a l’ARA. Però el cas és que la majordoma virtual d’Amazon està present en tots els racons de la fira d’electrònica que té lloc aquesta setmana a Las Vegas: si amb la nevera InstaView de LG fas la comanda del supermercat amb ordres de veu, és Alexa qui t’atén; les alarmes d’ADT i Somfy, els endolls de Belkin, els electrodomèstics de Whirlpool, l’aspiradora robòtica de Samsung, el receptor de TV a la carta de Dish i els cotxes de Ford, entre molts altres exemples, ja responen a les instruccions verbals captades per un altaveu amb Alexa integrat, siguin els Echo o Echo Dot de la mateixa Amazon o els models compatibles que han presentat Lenovo, Nabi -l’Aristotle, pensat per dialogar amb els més petits de la casa-, Omaker o GE, aquest últim incorporat dins d’una bombeta. Potser l’Alexa no és tan intel·ligent com el Siri d’Apple, l’Assistant de Google o el Cortana de Microsoft, però els està passant la mà per la cara a tots quant a varietat: ja sap fer més de 7.000 operacions diferents, set vegades més que fa només mig any, fins al punt que l’analista Ben Thompson el qualifica de sistema operatiu de la llar.

Molts dels electrodomèstics avançats que s’estan presentant al CES ja els havíem vist al setembre a l’IFA de Berlín. La diferència és que aquells eren d’amplada simple, pensats per a les llars europees, i els d’aquesta setmana són dobles, per a les cuines americanes. El cas extrem: el centre de rentat de Samsung, que agrupa quatre aparells en dos: dues rentadores i dues assecadores, una de càrrega estàndard, i l’altra, de capacitat reduïda, per rentar i assecar per separat la roba normal i la delicada.

Aquest any, la competició habitual entre marques asiàtiques per oferir el televisor més espectacular s’ha decidit a favor de LG: el seu model OLED W, de 65 o 77 polzades, té només 2,57 mil·límetres de gruix. De fet, la W respon a la inicial de wall paper (paper pintat, en anglès). La tecnologia OLED també s’ha deixat veure per primera vegada en els catàlegs de Sony, Panasonic i, en certa manera, Samsung, amb la variant QLED. LG també ha presumit de models compatibles amb tots els formats existents de contingut amb gamma dinàmica àmplia: HDR10, Dolby Vision, HLG i el nou Advanced HDR de Technicolor.

En matèria d’àudio, al CES es poden veure infinitat d’altaveus externs per compensar la manca de profunditat dels televisors actuals i afegir-hi so envoltant virtual. També abunden els auriculars sense fils per atendre els compradors de l’iPhone 7, que no té minijack. Però em té fascinat l’altaveu de sobretaula PJ9 de LG, amb un mòdul omnidireccional per als sons aguts que levita -gràcies a un electroimant- uns centímetres per sobre de la base que conté l’altaveu de greus, fins que se li acaba la bateria i torna a baixar automàticament per carregar-la sense fils.

La innovació en ordinadors es troba en els portàtils per a aficionats als videojocs: n’han presentat Lenovo i Samsung. L’excés en aquesta categoria és el Razer Project Valerie, amb tres pantalles 4K de 17 polzades. Per als usuaris més centrats en l’ofimàtica, Samsung ofereix dos models de Chromebook amb sistema operatiu Android i accés a la botiga d’aplicacions Play Store. Finalment, els fans d’Apple decebuts perquè els nous MacBook Pro no tenen pantalla tàctil poden comprar l’AirBar, una làmina de 100 dòlars que transforma en tàctil la pantalla del MacBook Air.

Entre els nous accessoris destaquen el clauer USB de memòria Kingston DataTraveler Ultimate GT, amb dos terabytes de capacitat; l’encaminador domèstic Norton Core de Symantec, amb seguretat en temps real incorporada: si un dels dispositius connectats de la casa s’infecta o pateix una intrusió, l’aparell l’aïlla i evita que es propagui als altres; i el comandament a distància universal Sevenhugs, que controla 25.000 models diferents de dispositius connectats, siguin televisors, rentadores, termòstats o alarmes, i fins i tot et demana un cotxe a Uber si l’apuntes cap a la porta del carrer.

I com no podia ser d’una altra manera, acabo amb un recull de productes, diguem-ne, pintorescos. No es perdin els calçotets antiwifi Spartan, que prometen protegir dels efectes suposadament nocius de les ones electromagnètiques “els atributs més valuosos dels mascles”. O els esclops Cerevo, que vibren per simular la textura dels terrenys que trepitgem en les aplicacions de realitat virtual, sigui un carrer empedrat, la sorra de la platja o un terreny nevat. No els acabo de veure clars, perquè la majoria dels venedors de visors de realitat virtual et recomanen fer-los servir assegut per evitar el mareig (de fet, a la conferència de premsa d’Intel al CES els visors per als assistents portaven adjunta una bossa per vomitar com les dels avions). Els pescadors tramposos tenen a la seva disposició el dron subaquàtic PowerRay, amb sònar i càmera per detectar els bancs de peixos fins a 70 metres de profunditat i saber on han de tirar la canya. I entre els dispositius de bellesa i cura personal: el raspall Hair Coach de L’Oréal, equipat amb sensors com ara un acceleròmetre que t’avisa amb una vibració si et raspalles massa el cabell i un micròfon que enregistra els sons dels cabells trencant-se. Amb aquestes dades, l’aplicació mòbil vinculada t’avisa si estàs maltractant el teu cabell i, esclar, et recomana els productes cosmètics necessaris per cuidar-lo.

(Nota: hi ha qui diu que el CES hauria de canviar la seva C de consumer per la de car, vista la quantitat d’electrònica per a cotxes que s’hi exposa. No me n’he oblidat; és només que us ho explicaré la setmana que ve, des del saló de l’automòbil de Detroit.)