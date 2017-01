Amazon porta la seva primera gran estrena de l’any a l’Estat

Després d’un mes sembrant les llavors de la seva plataforma de vídeos en streaming a Espanya, Amazon obre la porta avui a la seva primera gran estrena del 2017 a l’Estat. Es tracta de Sneaky Pete, un thriller criminal produït per Bryan Cranston (l’actor protagonista de Breaking bad ) que arriba dues setmanes després d’haver-se emès als Estats Units i amb una segona temporada ja confirmada.

Encapçalada per Giovanni Ribisi en el paper de Marius, un gàngster que acaba de sortir de la presó, la ficció gira al voltant de les seves estafes i enganys. Per seguir delinquint, el protagonista adopta la identitat del seu company de cel·la i fa creure als familiars d’ell que ja l’han deixat en llibertat. Els parents l’acolliran a casa i li oferiran feina en el negoci de les finances sense desconfiar de la mentida. En el repartiment de la ficció també hi ha Marin Ireland, Margo Martindale, Peter Gerety, Shane McRae i Libe Barer, que es posaran a la pell dels membres de la família falsa del protagonista.

Convertida en la segona producció original d’Amazon més vista en l’estrena als Estats Units i al Regne Unit (per darrere de The man in the high castle ), Sneaky Pete dona el tret de sortida a les novetats que la plataforma té previst incorporar al llarg dels pròxims mesos. Entre les sèries que Amazon Prime Video estrenarà hi ha Z: The beggining of everything, que relatarà la vida de Zelda Sayre Fitzgerald i que arribarà a Espanya durant el primer trimestre d’aquest any. Un altre dels títols destacats per al 2017 és I love Dick, la nova producció de la creadora de Transparent, Jill Solloway, que es podrà veure a partir del 12 de maig als EUA i que encara no té data d’estrena a l’Estat.

Un catàleg amb alguns buits

Amazon Prime Video va instal·lar-se a Espanya el 14 de desembre amb bona part del catàleg nord-americà disponible. La plataforma va aterrar amb la majoria de les seves produccions pròpies, entre les quals hi ha Mozart in the jungle, Transparent, The man in the high castle, Hand of God, Red Oaks, Bosch i The gran tour. Tot i això, les últimes temporades d’aquestes ficcions encara no han arribat al seu catàleg. En alguns casos, com ara Transparent i Mozart in the jungle, el motiu d’aquestes absències és que Movistar+ disposa dels drets en exclusiva de l’última entrega de cada sèrie. Al marge de les produccions originals d’Amazon, el catàleg a l’Estat també consta de ficcions d’altres cadenes nord-americanes que la plataforma s’encarrega de distribuir. És el cas de l’ spin-off de The walking dead, Fear the walking dead, les comèdies Community i Seinfield, el drama sobre ballet Flesh and bone i la misteriosa The path, sobre una família que pertany a una religió inventada.

Malgrat tot, en l’oferta d’Amazon Prime Video es troben a faltar algunes produccions pròpies rellevants, entre les quals hi ha la primera sèrie de Woody Allen, Crisis in six scenes, que va emetre’s als EUA a la tardor. També són absents al catàleg d’Espanya el drama legal Goliath, que protagonitza Billy Bob Thornton, la comèdia de Tig Notaro One Mississippi i el remake de Mad dogs amb el mateix títol. En aquest últim cas, però, el buit es justifica perquè Movistar+ té els drets de distribució de la sèrie a l’Estat. Pel que fa a la resta de produccions, Amazon no ha explicat per què no estan disponibles a Espanya ni ha anunciat si arribaran més endavant.