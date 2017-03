"La igualtat plena no la podem ni imaginar" i quatre claus més del dia

260x366 Valcárcel és una de les dones més representatives de l’ideari feminista i progressista, i ha ocupat diversos llocs de responsabilitat. / CÈLIA ATSET Valcárcel és una de les dones més representatives de l’ideari feminista i progressista, i ha ocupat diversos llocs de responsabilitat. / CÈLIA ATSET

1.

Amelia Valcárcel: “No veurem la plena igualtat, no sabem com és i no podem ni imaginar-la”. Catedràtica de filosofia moral a la UNED i experta en feminisme Referent La importància de fer del feminisme una teoria política és una de les reflexions més conegudes de la pensadora feminista Amelia Valcárcel, que fa uns mesos va ser a Barcelona per oferir una conferència al Palau Macaya de la mà de l’Obra Social La Caixa.

2.

CDC, pendent dels Montull. Millet adaptarà la declaració a la dels seus antics socis, que previsiblement confessaran i implicaran el partit.

3.

La reforma del reglament del Parlament per a la desconnexió exprés supera el primer tràmit. La mesa rebutja les peticions de reconsideració del PSC, Ciutadans i PP. L'objectiu del canvi, impulsat per Junts pel Sí, és que els grups també puguin tramitar lleis per lectura única.

4.

Colau ‘deixa’ la Hisenda estatal i firma avui amb la catalana. L’Ajuntament de Barcelona cedirà a la Generalitat les tasques de recaptació executiva a partir d’ara.

5.

La nit històrica que els falta. El Barça s’aferra a Messi i el Camp Nou per remuntar contra el PSG el 4 a 0 de l’anada i seguir viu a la Champions: un repte que mai cap equip ha aconseguit.