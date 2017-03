‘American crime’ estrena avui tercera temporada a Movistar+

L’endemà de la seva estrena als EUA, Movistar Series comença a emetre avui a l’Estat la tercera temporada d’ American crime. El nou lliurament aborda temes com el tràfic de persones, l’ explotació sexual, les polítiques laborals, la immigració, la desigualtat econòmica i els drets de les persones. La història, que canvia cada temporada de la sèrie, se situa ara en una localitat de Carolina del Nord, on una família de terratinents s’enfronta a un conflicte amb els seus treballadors. La filosofia de guanyar cada vegada més per menys fa que la corda es tensi enormement, especialment a partir d’un incendi que acaba amb la vida de diversos operaris. American crime és una sèrie punyent aplaudida principalment pels guions i les seves interpretacions.

John Ridley, guanyador d’un Oscar pel guió de 12 anys d’esclavitud, continua sent-ne el productor executiu i els mateixos actors de temporades prèvies encarnen ara nous personatges. Felicity Huffman, Regina King, Timothy Hutton i Benito Martínez en són alguns. S’incorporen al repartiment Sandra Oh, Tim Dekay i Cherry Jones, que farà de matriarca d’una adinerada família rural.