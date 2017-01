Antena 3 comença a rodar el seu nou ‘thriller’, ‘La casa de papel’

El grup Atresmedia i la productora Vancouver Media han començat a rodar aquesta setmana La casa de papel, una nova sèrie destinada al prime time d’Antena 3. La ficció és “un thriller trepidant amb aires de comèdia negra i gènere policíac” que protagonitzaran Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso i Alba Flores, entre altres actors. Álex Pina i Jesús Colmenar en seran els productors executius, un càrrec que ja van desenvolupar a l’exitosa Vis a vis.

La sèrie gira al voltant d’un “pla perfecte” per atracar la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, una temàtica “molt comercial” que “s’ha explotat de sobres en el cinema” però que fins ara no s’havia portat a la televisió a Espanya. Segons la cadena, a més, en aquest cas la trama “s’abordarà des d’una òptica molt particular”. Després de preparar l’atracament minuciosament durant mesos, els nou assaltants queden tancats a l’interior de l’edifici amb 67 ostatges. Durant onze dies hi hauran de conviure mentre negocien amb la policia, que està convençuda que el cop ha fracassat. En realitat, però, tot formava part del pla.