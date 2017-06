Antena 3 estrena “la competició més dura de la televisió”

Antena 3 presenta Ninja Warrior España com “la competició més dura de la televisió”, i tenint en compte les proves que han de superar els participants d’aquest format en altres països el qualificatiu no sembla exagerat. El concurs consisteix en una gran gimcana en què els competidors s’enfronten a diversos circuits carregats d’obstacles que requereixen una gran exigència física, però també mental: concentració per córrer sobre blocs inestables, agilitat per superar altíssims murs verticals, força de braços i cames per penjar-se de barres, cordes i tot tipus d’estructures fixes o mòbils, i velocitat per completar el circuit abans que el cronòmetre arribi a zero. I al final, el Mont Midoriyama, la prova més emblemàtica i temuda del concurs, que consisteix a enfilar-se fins al capdamunt d’una corda de 22 metres d’alçada en un temps molt limitat -habitualment es donen 30 segons però Antena 3 podria ser una mica més benèvola amb els seus concursants, tot i que encara no ho ha revelat-. Una dada il·lustrativa de la dificultat d’aquest últim obstacle: en les vuit temporades de la versió nord-americana del format només dues persones han aconseguit arribar a dalt de tot de la corda.

A la versió espanyola, que s’estrena demà a les 22.10, hi haurà 200 aspirants a superar el repte. Els escollits, d’onze nacionalitats diferents, són els que van demostrar més aptituds en un càsting al qual s’havien presentat 5.572 persones, segons Antena 3. Repartits en grups de 50 competiran a la fase eliminatòria, que constarà de quatre entregues, i els 24 millors passaran a la final. En aquest últim programa els concursants competiran per un premi de 30.000 euros en metàl·lic i un viatge al Japó -el país d’origen del format-, però només se l’endurà qui sigui capaç de coronar el Mont Midoriyama.

Entre els 200 participants hi haurà alguns esportistes d’elit, com els piragüistes Cristian Toro i Marcus Walz -campions olímpics l’any passat a Rio de Janeiro en diferents modalitats-, el taekwondista figuerenc Joel González -que va guanyar l’or a Londres i el bronze a Rio- i el ciclista Óscar Pereiro -guanyador del Tour de França del 2006-. Al seu costat hi haurà persones que es dediquen a feines que exigeixen una gran forma física -bombers, gimnastes, escaladors o ballarins, per exemple-, però també un neurocirurgià o una conductora d’autobús, entre molts d’altres que han decidit “embarcar-se en aquesta aventura com un repte personal”, segons la cadena.

Més enllà d’esforçar-se per superar les proves que se’ls proposin, els participants també tindran ocasió de mostrar les seves habilitats més espectaculars en exhibicions fora de concurs. Alguns, a més, viuran durant el programa moments emotius: des d’un pare que es retroba amb el seu fill després de vuit anys sense saber-ne res fins a una petició de mà o, fins i tot, la celebració d’un casament al mig del plató.

Per comandar el programa, Antena 3 ha escollit una tripleta de presentadors. Arturo Valls -que cada tarda condueix el concurs ¡Ahora caigo! a la mateixa cadena- actuarà com a mestre de cerimònies i serà el responsable d’esquitxar la competició amb tocs d’humor. Manolo Lama -que s’estrena a Atresmedia nou mesos després d’abandonar Mediaset- aportarà la seva experiència com a periodista esportiu per analitzar les proves i l’actuació dels concursants des d’una perspectiva tècnica. I finalment Pilar Rubio -que també forma part de la plantilla d’Antena 3, com a col·laboradora d’ El hormiguero - serà la responsable de recollir les impressions dels concursants i dels seus familiars abans i després de la competició.

El format que demà arriba a Antena 3 és originari del Japó, on està en emissió des de l’any 1997. El 2009 va fer el salt als Estats Units, on va adoptar el nom de Ninja Warrior i on les dues últimes temporades van superar els 6 milions d’espectadors de mitjana. Des de llavors el programa s’ha anat escampant pel món i fins ara s’ha adaptat a una vintena de països.