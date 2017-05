Antena 3 recupera ‘Me resbala’ per a la graella de l’estiu

Atresmedia recuperarà Me resbala, presentat per Arturo Valls, amb el format de programes especials que s’emetran a l’estiu, segons recull en exclusiva Vertele. Dos anys després de la seva última emissió, Antena 3 reprèn la quarta temporada d’aquesta producció, que reuneix v uit còmics en cada episodi i els fa superar diversos reptes, amb la intenció que un d’ells sigui l’escollit per una persona aleatòria del públic com el més divertit del grup.

Me resbala, que és una adaptació del programa francès Vendredi tout est permis avec Arthur, va tenir una bona acollida durant la seva primera temporada, en què va arribar al 15% de share, però l’audiència va caure durant la tercera entrega, el 2015. Ara Atresmedia ha decidit recuperar l’espai altre cop amb Valls al capdavant, fet que suposa col·locar el presentador valencià dos cops a la graella dels pròxims mesos, ja que també presentarà, juntament amb Pilar Rubio i Manolo Lama, Ninja Warrior. Antena 3 aposta per aquests dos programes amb la intenció que algun dels dos pugui prendre el relleu els divendres a Tu cara no me suena todavía, que emet la gala final demà passat.