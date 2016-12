Antena 3 es vesteix de gala per acomiadar ‘Velvet’

Antena 3 vol convertir el final de Velvet en “l’esdeveniment televisiu de l’any” i no escatimarà recursos per aconseguir-ho. La sèrie sobre les galeries de moda s’acomiada aquesta nit (22.40) després de quatre temporades d’èxit amb un últim episodi en què hi haurà diverses escenes que s’emetran en directe “des d’una localització real de Madrid” que la cadena no ha volgut revelar “per raons de seguretat”.

Segons Antena 3, aquesta emissió en directe marcarà “una fita en la ficció espanyola” i obligarà a fer “un desplegament tècnic sense precedents” a l’Estat per poder mantenir “l’estàndard de qualitat” de Velvet, però sense la possibilitat de repetir les preses en cas que no surtin prou bé a la primera ni de recórrer a la postproducció de vídeo o d’àudio. Per aquest motiu la cadena ha fet portar des dels Estats Units, França i Itàlia 14 càmeres de cinema digitals de l’únic model existent que combina la qualitat d’imatge pròpia de la ficció amb la possibilitat de funcionar en directe, és a dir, d’enviar el senyal al mateix moment que l’estan captant. La realització d’aquestes seqüències es farà des d’una unitat mòbil 4K (d’ultraalta definició) “de més de 15 metres” que ha vingut de França. I pel que fa al so, s’utilitzaran més de 30 micròfons. En total, més de 130 professionals treballaran al llarg del dia per emetre unes escenes que duraran poc menys de 15 minuts. Antena 3 explica que alguns tècnics fins i tot aniran disfressats i maquillats per no desentonar en cas que hagin d’entrar al pla per resoldre alguna incidència durant l’emissió.

Els fragments emesos en directe mostraran els moments previs a la boda entre l’Ana (Paula Echevarría) i l’Alberto (Miguel Ángel Silvestre), una cerimònia que constituirà la trama principal de l’últim episodi i que servirà per culminar la història d’amor entre aquests dos personatges, que ha sigut l’eix central de la sèrie al llarg de les seves quatre temporades. Mentre es prepara l’enllaç matrimonial, també arribarà al punt clau el procés de compravenda de les galeries que donen nom a la ficció, una operació que es veurà amenaçada per l’incendi que hi va provocar en l’anterior episodi la Cristina (Manuela Velasco).

Abans que arribi el moment del desenllaç, el grup Atresmedia posarà tota la carn a la graella per promocionar-lo. La setmana passada es va celebrar El evento del año, una festa de comiat en què van participar més de 2.500 seguidors de la sèrie, i ahir es van fer diverses emissions especials. Avui els informatius d’Antena 3 i La Sexta connectaran amb el lloc des d’on es farà l’emissió en directe, i El hormiguero entrevistarà alguns protagonistes de la ficció. A més, Atreseries emetrà, de 18.00 a 22.00, un programa en directe amb la prèvia del capítol.

Tot plegat servirà per acomiadar una sèrie que des que es va estrenar, el febrer del 2014, ha aconseguit de mitjana 3,8 milions d’espectadors i un 20,8% de share a Espanya, i que ha mantingut els bons registres fins a l’últim dia: aquesta temporada se situa en 3,5 milions de seguidors i un 21,1%. Creada per Ramón Campos i Gema R. Neira, Velvet és una producció de Bambú que s’ha convertit en l’única sèrie espanyola de prime time estrenada després del 2010 que supera els 50 capítols.

Miguel Ángel Silvestre fitxa per la sèrie ‘Narcos’

Miguel Ángel Silvestre s’incorpora al repartiment de Narcos. L’actor valencià participarà en la tercera temporada de la sèrie de Netflix, que s’està rodant des de l’octubre i que s’estrenarà, probablement, l’estiu de l’any que ve. D’aquesta manera Silvestre estreny el seu lligam amb la plataforma de vídeos nord-americana, que ja el va fitxar l’any passat com un dels protagonistes de Sense8, la segona temporada de la qual començarà el 5 de maig. Sobre el seu personatge, Silvestre diu que és “molt enigmàtic” i que viurà “una història d’amor molt agra”. Els nous capítols de Narcos, que tindran com a protagonista el líder del càrtel de Cali, Guillermo Rodríguez Orejuela (interpretat per Damián Alcázar), comptaran també amb Javier Cámara.