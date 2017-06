M'aposto un pastís de ronyons que el 'Sun' no traurà pit, aquestes eleccions

260x366 Portada del 'Sun' Portada del 'Sun'

Aquestes eleccions britàniques posaran a prova el Brexit, les polítiques antiterroristes, els models econòmics... i la capacitat d'influència dels diaris. ¿Passarà com amb Trump –que no tenia pràcticament cap suport explícit de la premsa– i el laborista Jeremy Corbyn guanyarà les eleccions igualment? La situació no és tan extrema, però gairebé. Calculen que els diaris que han prestat el seu 'endorsement' a Theresa May sumen el 80% de la difusió. N'hi ha que van a sac, com el 'Sun' (que avui feia un fotomuntatge de Corbin dins d'una paperera, fent un pèssim joc de paraules amb el seu cognom) i n'hi ha d'aparença més fina, però també trinxeraires (com quan el 'Telegraph' posa en portada un article d'un excap de l'MI6 carregant-se el candidat laborista). Entre el 20% laborista, és 'The Guardian' qui fa de mascaró de proa, però el seu entusiasme per Corbyn diguem que ha estat més aviat escàs.

Una enquesta de l'any passat assegurava que només el 22% dels ciutadans britànics tendien a confiar en la premsa. I que aquest era el percentatge més baix de tot Europa. Miro una enquesta de dos anys enrere i les dades eren preocupants. Es demanava que es puntués de 0 a 10 la credibilitat que desprenia cada mitjà. Ni un sol diari arribava al 6. El més ben situat era el 'Financial Times', amb un 5,7, seguit de 'The independent', amb un 5,6. I això era abans de l'explosió de falses notícies i del paradigma de la postveritat. Quan surtin dades noves pot ser alarmant.

L'11 d'abril del 1992, el 'Sun' es vantava de ser qui decidia les eleccions amb el titular de portada “It's 'The Sun' wot won it”: havien donat suport als conservadors, i efectivament havien guanyat, tot i que les enquestes situaven els laboristes com a clars vencedors. M'hi jugo un 'kidney pie' (o sigui, me'l menjo si perdo) que ara, si finalment May és l'escollida, no gosaran rescatar el titular de marres per penjar-se la medalla.