La caverna aprofita els atemptats de Londres en clau espanyola

Aprofitant els atemptats de Londres per fer política Aprofitant els atemptats de Londres per fer política

¿Hi ha aprofitament per part dels diaris espanyols de l'atemptat a Londres? Diria que sí. El titular de 'La Razón' (“Europa té fitxats 6.000 jihadistes que poden atemptar”) no aporta cap dada sobre l'atac de dimecres –quan va ser una jornada plena de revelacions– i sí, en canvi, dissemina la por a un nou atac imminent, a qualsevol punt europeu, per tant, també aquí. Quines bones condicions per impulsar reformes legals que laminin les llibertats individuals, oi, benvolgut ministre de l'Interior? Allà on la majoria de diaris assenyalen com el Regne Unit va descartar que l'atacant representés cap perill, el diari obvia la culpa interior i excita el terror a un altre atemptat. ¿On acaba la responsabilitat de cridar l'atenció sobre l'assumpte –però diria que ja estem tots sensibilitzats– i comença fer el joc involuntari als terroristes en la seva tasca de crear un estat de psicosi? Mentrestant, a l''Abc' s'hi pot llegir: “Londres respon amb unitat, orgull i patriotisme”. Patriotisme: el nacionalisme bo, que el dolent només és el català. És una portada que rima amb aquell vetust 'una-grande-y-libre'.

En tot cas, el ridícul del dia el comet el 'Daily Mail', amb el titular “Google, l'amic del terrorista”. Explica el diari en portada: “Ahir només ens va fer falta navegar dos minuts a la web per trobar un manual de terrorisme on explica com utilitzar el cotxe per assassinar en massa”. Deixem de banda el fet que per engegar un cotxe i començar a envestir gent no fa falta gaire ciència. Considerar que el problema és l'accés a la informació i no pas els substrats geopolítics, educatius i culturals que generen la radicalització de determinats perfils psicològics resulta ofensiu. És just la renúncia a la complexitat –com la que opera el 'Mail' amb les seves explicacions de fàcil digestió– la que afavoreix, en última instància, l'avenç de l'islamisme radical.