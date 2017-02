Arriba Switch, la consola alhora portàtil i domèstica de Nintendo

Aquest divendres Nintendo posa a la venda la seva nova videoconsola, domèstica i portàtil al mateix temps. Quan descansa a la seva base de càrrega amb sortida de vídeo es pot connectar a un televisor i jugar-hi, per exemple, estant assegut a la sala d’estar de casa. De potència similar a les altres videoconsoles de nova generació del mercat, Switch compta a més amb la seva pròpia pantalla multitàctil de 6,2 polzades. És possible desconnectar-la, col·locar-la sobre una taula i seguir jugant, o bé separar les dues meitats del comandament i integrar-les als laterals per utilitzar Switch de manera autònoma, endur-se-la on es vulgui i continuar la partida.

Com amb Wii i Wii U, Switch també innova amb el control; els comandaments, anomenats Joy-Con, es divideixen en dues parts i poden acoblar-se als laterals de la consola o a un tercer element de suport per funcionar conjuntament com si fos un comandament de videoconsola tradicional, o bé poden operar per separat. Els Joy-Con estan equipats amb sensors de moviment que permeten donar-hi usos similars als que va posar de moda Wii. Videojocs multijugador local com Arms, un títol de boxa cibernètica, o 1,2 Switch, una selecció de minijocs de duel, fan ús d’aquestes particularitats.

El servei de joc online serà de pagament, com en el cas de PlayStation Network i Xbox Live, i no estarà disponible fins a l’octubre d’aquest any. Mentrestant l’usuari podrà enfrontar-se o cooperar amb altres jugadors si connecta la consola via wifi amb fins a set Nintendo Switch més. La bateria en mode tauleta dura entre tres i set hores. Separada de la seva base, Switch es pot carregar a través d’un cable estàndard USB-C i és compatible amb els carregadors portàtils.

The legend of Zelda: Breath of the wild debutarà amb la consola, però caldrà esperar fins a finals d’abril per jugar a Mario Kart 8 Deluxe. Splatoon 2 arribarà a mitjans d’any i Super Mario Odyssey no sortirà a la venda fins al desembre. El dispositiu, doncs, anirà més aviat justet de videojocs en el moment del seu llançament, però sembla que Nintendo es preocuparà de nodrir el seu catàleg com no ho ha pogut fer amb Wii U, que ha patit de valent per la falta de suport d’editors i desenvolupadors de programari externs.

Llicències com FIFA, NBA 2K o Street fighter seran al catàleg de Switch. A més d’EA, 2K o Capcom, pesos pesants com Activision, Square Enix, Bethesda, Konami o Bandai Namco, entre altres editores, han anunciat des de bon començament el seu suport a Switch. Així que, a més de l’oferta de títols premium de desenvolupament propi amb què Nintendo pretén seduir el consumidor, s’espera que Switch compti amb exclusives potents de producció aliena i també amb una representació significativa dels principals jocs multiplataforma del mercat. La consola no tindrà bloqueig per regió, de manera que es podran jugar jocs d’importació sense cap mena de problema.

El pack estàndard, que inclou tot el necessari per començar a jugar excepte els mateixos jocs, té un preu de venda recomanat de 329,95 euros.